НЕСМАЧНЫЙ: «Шахтер на голову выше Динамо - и по организации, и по игрокам»

Экс-защитник «Динамо» считает, что возвращение Алексея Михайличенко ничего не поменяло в структуре игры киевлян.

«Возвращение Михайличенко на пост главного тренера «Динамо»? У меня двоякие чувства. С одной стороны, я рад, потому что у него есть большой опыт, с другой – футбол на месте не стоит. Методика подготовки футболистов тоже все время меняется – на старом багаже уже не выедешь. Сейчас мы сами все прекрасно видим: все равно ничего не поменялось. И ему {Михайличенко} очень сложно, потому что ему нужно было брать и работать с тем что есть. Поэтому видим, что сегодня буксует «Динамо».

Раньше это был бренд, а сегодня «Шахтер» на голову выше – и по организации, и по футболистам. Сколько они футболистов продали в хорошие клубы! Три четыре игрока уходят – на их место приходят другие, но структура игры не меняется. У «Шахтера» есть баланс стабильности, даже несмотря на то, что ключевые игроки уходят из команды.

В «Динамо» все осталось тоже самое. Я не вижу каких-то тенденций, идей. Фланги, диагонали, вскрывать оборону через фланги. Но одно дело быть Лобановским, а другое – подражать Лобановскому. Мне нравилась работа Сергея Реброва. У него действительно свое видение, свой подход. И у него хорошо получалось», - сказал Несмачный в интервью ютуб-каналу «Бомбардир».

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