НЕСМАЧНЫЙ: «Блэкберн давал за меня 2,5 миллиона, но Суркис захотел 4»

В 2006-м году Андрей Несмачный неделю провел на просмотре в английском «Блэкберне», но до подписания контракта дело не дошло.

«Пригласили меня после чемпионата мира. Приехал, мне сказали, что будет тренировка, двусторонка. Позвонил Буряку, он говорит: «Пока не выходи, ничего не делай». Спрашиваю: «Как? Я приехал подписать контракт, я должен выходить на тренировку». Потом позвонили: «Ну, выйди, сыграй».

Вышел в двусторонке, нормально отыграл, потренировался с ними – упражнения интересные, на технику. Глядя на уровень других футболистов, мог оценить свои действия. Побыл там неделю. Потом Игорь Михайлович позвонил: «Все, давай возвращайся». Прилетел в Киев, поехал на сбор с «Динамо». Оказалось, что «Блэкберн» взял из «Ливерпуля» левого защитника, молодого.

Потом узнал, что англичане предлагали 2,5 миллиона фунтов, Игорь Михайлович, вроде бы, договорился, но на следующий день поднял цену до 4 миллионов. Англичане так не любят, и из-за таких движений отказались от моей покупки. Не получилось – значит, не получилось», - сказал Несмачный в интервью ютуб-каналу Бомбардир.

Ранее Несмачный рассказал о тренировках Валерия Газзаева.