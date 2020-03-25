ФОТО. Главный технарь УПЛ? Это не Коноплянка или Цыганков, он из Мариуполя

Более того, он вовсе не вингер или форвард, а крайний защитник!

  • 25.03.2020 10:21
  • 3245 просмотров
  • 9 комментариев
ФОТО. Главный технарь УПЛ? Это не Коноплянка или Цыганков, он из Мариуполя
© ФК Мариуполь. Игорь Кирюханцев

24-летний правый фулбек «Мариуполя» Игорь Кирюханцев является самым техничным футболистом нынешнего розыгрыша УПЛ с точки зрения общего количества обводок и действий один-в-один, которые совершают игроки в матчах турнира.

Согласно данных Wyscout, на счету Кирюханцева 131 обводка, что делает его безоговорочным лидером УПЛ по этому компоненту. Успешность действий защитника составляет 50%.

В топ-10 также попали Владислав Вакула («Мариуполь» / «Шахтер»), Тете, Евгений Коноплянка и Исмаили (все - «Шахтер»), Богдан Леднев («Заря»), Владислав Калитвинцев («Десна»), Виктор Цыганков и Беньямин Вербич (оба – «Динамо»), а также Валерий Лучкевич («Александрия»).

Отметим также, что лидером УПЛ по успешности технических действий является вингер «Динамо» Карлос Де Пена, 76% обводок и действий один-в-один которого оказываются удачными.

Напомним, Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула с начала сезона выступали за «Мариуполь» на правах аренды из «Шахтера». Зимой «горняки» вернули обоих футболистов и те прошли с «оранжево-черными» два сбора, но затем Кирюханцева вернули в «Мариуполь», а вот Вакула остался в «Шахтере», но с тех пор не появился на поле ни в одном официальном поединке сезона.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.03.2020 11:26
    +2
    Сергей 1, 25.03.2020 10:58
    Это как точные пасы. Там лидерами были Ляпов, Разицкий и Кучер ))) Три создателя в перекатывании яиц сзади ))
    Хапчериди отдавал ровно 100% точных пасов. Но всегда назад или ближайшему партнеру.
    Ссылка
    serge_chibo
    online
      serge_chibo, 25.03.2020 11:24
    +1
    Сергей 1, 25.03.2020 10:58
    Это как точные пасы. Там лидерами были Ляпов, Разицкий и Кучер ))) Три создателя в перекатывании яиц сзади ))
    Ты считаешь твой комментарий смешным или дофига умным?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.03.2020 11:23
    0
    Техничный защитник головная боль тренера и команды. Одна неправильная обводка - получи и распишись.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 25.03.2020 10:58
    -2
    Это как точные пасы. Там лидерами были Ляпов, Разицкий и Кучер ))) Три создателя в перекатывании яиц сзади ))
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 25.03.2020 10:57
    0
    zhyr, 25.03.2020 10:40
    напевно не обводок, а спроб обводок)) обігрувань виходить десь 65,5, а в того ж Тете 66, в Коноплянки 69 ))
    статистики не высчитывают так, как ты говоришь. У них только обводки и успешные. По сути, ты прав, но с позиции статистиков, то картина вот такая, как подана
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 25.03.2020 10:51
    0
    Игорь Нестеренко, 25.03.2020 10:27
    Погано, що такі хлопці не їдуть в єврочемпіонати, як раз такий вік найкращий для переїзду в Німеччину або Іспанію
    Погано що наш УПЛ ещё не на столько уныл, каким мог бы быть?)
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 25.03.2020 10:40
    0
    напевно не обводок, а спроб обводок)) обігрувань виходить десь 65,5, а в того ж Тете 66, в Коноплянки 69 ))
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 25.03.2020 10:36
    0
    Игорь Нестеренко, 25.03.2020 10:27
    Погано, що такі хлопці не їдуть в єврочемпіонати, як раз такий вік найкращий для переїзду в Німеччину або Іспанію
    наверное, лучше на годик-два в условную Бельгию или Голландию. А там, если удастся себя проявить, уже и в Германию дорога не зарастет.
    Но сидеть в 24 в Мариуполе - это убийство карьеры...
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 25.03.2020 10:27
    +1
    Погано, що такі хлопці не їдуть в єврочемпіонати, як раз такий вік найкращий для переїзду в Німеччину або Іспанію
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.03.2020 11:26
    +2
    Сергей 1, 25.03.2020 10:58
    Это как точные пасы. Там лидерами были Ляпов, Разицкий и Кучер ))) Три создателя в перекатывании яиц сзади ))
    Хапчериди отдавал ровно 100% точных пасов. Но всегда назад или ближайшему партнеру.
    Ссылка
    serge_chibo
    online
      serge_chibo, 25.03.2020 11:24
    +1
    Сергей 1, 25.03.2020 10:58
    Это как точные пасы. Там лидерами были Ляпов, Разицкий и Кучер ))) Три создателя в перекатывании яиц сзади ))
    Ты считаешь твой комментарий смешным или дофига умным?
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 25.03.2020 10:27
    +1
    Погано, що такі хлопці не їдуть в єврочемпіонати, як раз такий вік найкращий для переїзду в Німеччину або Іспанію
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.03.2020 11:23
    0
    Техничный защитник головная боль тренера и команды. Одна неправильная обводка - получи и распишись.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 25.03.2020 10:57
    0
    zhyr, 25.03.2020 10:40
    напевно не обводок, а спроб обводок)) обігрувань виходить десь 65,5, а в того ж Тете 66, в Коноплянки 69 ))
    статистики не высчитывают так, как ты говоришь. У них только обводки и успешные. По сути, ты прав, но с позиции статистиков, то картина вот такая, как подана
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 25.03.2020 10:51
    0
    Игорь Нестеренко, 25.03.2020 10:27
    Погано, що такі хлопці не їдуть в єврочемпіонати, як раз такий вік найкращий для переїзду в Німеччину або Іспанію
    Погано що наш УПЛ ещё не на столько уныл, каким мог бы быть?)
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 25.03.2020 10:40
    0
    напевно не обводок, а спроб обводок)) обігрувань виходить десь 65,5, а в того ж Тете 66, в Коноплянки 69 ))
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 25.03.2020 10:36
    0
    Игорь Нестеренко, 25.03.2020 10:27
    Погано, що такі хлопці не їдуть в єврочемпіонати, як раз такий вік найкращий для переїзду в Німеччину або Іспанію
    наверное, лучше на годик-два в условную Бельгию или Голландию. А там, если удастся себя проявить, уже и в Германию дорога не зарастет.
    Но сидеть в 24 в Мариуполе - это убийство карьеры...
    Ссылка
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