ФОТО. Главный технарь УПЛ? Это не Коноплянка или Цыганков, он из Мариуполя

24-летний правый фулбек «Мариуполя» Игорь Кирюханцев является самым техничным футболистом нынешнего розыгрыша УПЛ с точки зрения общего количества обводок и действий один-в-один, которые совершают игроки в матчах турнира.
Согласно данных Wyscout, на счету Кирюханцева 131 обводка, что делает его безоговорочным лидером УПЛ по этому компоненту. Успешность действий защитника составляет 50%.
В топ-10 также попали Владислав Вакула («Мариуполь» / «Шахтер»), Тете, Евгений Коноплянка и Исмаили (все - «Шахтер»), Богдан Леднев («Заря»), Владислав Калитвинцев («Десна»), Виктор Цыганков и Беньямин Вербич (оба – «Динамо»), а также Валерий Лучкевич («Александрия»).
Отметим также, что лидером УПЛ по успешности технических действий является вингер «Динамо» Карлос Де Пена, 76% обводок и действий один-в-один которого оказываются удачными.
Напомним, Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула с начала сезона выступали за «Мариуполь» на правах аренды из «Шахтера». Зимой «горняки» вернули обоих футболистов и те прошли с «оранжево-черными» два сбора, но затем Кирюханцева вернули в «Мариуполь», а вот Вакула остался в «Шахтере», но с тех пор не появился на поле ни в одном официальном поединке сезона.
Источник — Sport.ua
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