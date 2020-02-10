Шахтер отправил молодого защитника обратно в Мариуполь

Руководство донецкого «Шахтер» принял решение отправить молодого защитника Игоря Кирюханцева обратно в «Мариуполь».
Хотя 24-летний игрок провел два учебно-тренировочных сбора с основной командой «Шахтера», сообщается, что Игорь будет выступать за приморский клуб до конца сезона на правах аренды.
Осенью 2019 года Кирюханцев провел за «Мариуполь» 16 матчей (включая 2 игры в Лиге Европы) и забил 2 гола.
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Источник — Футбол 1/2/3
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