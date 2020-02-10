Шахтер отправил молодого защитника обратно в Мариуполь

Руководство донецкого «Шахтер» принял решение отправить молодого защитника Игоря Кирюханцева обратно в «Мариуполь».

Хотя 24-летний игрок провел два учебно-тренировочных сбора с основной командой «Шахтера», сообщается, что Игорь будет выступать за приморский клуб до конца сезона на правах аренды.

Осенью 2019 года Кирюханцев провел за «Мариуполь» 16 матчей (включая 2 игры в Лиге Европы) и забил 2 гола.