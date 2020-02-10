Шахтер отправил молодого защитника обратно в Мариуполь

Кирюханцев прошел сборы с «горняками», но будет выступать за приморский клуб

  • 10.02.2020 23:49
  • 698 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер отправил молодого защитника обратно в Мариуполь
© ФК Мариуполь. Игорь Кирюханцев

Руководство донецкого «Шахтер» принял решение отправить молодого защитника Игоря Кирюханцева обратно в «Мариуполь».

Хотя 24-летний игрок провел два учебно-тренировочных сбора с основной командой «Шахтера», сообщается, что Игорь будет выступать за приморский клуб до конца сезона на правах аренды.

Осенью 2019 года Кирюханцев провел за «Мариуполь» 16 матчей (включая 2 игры в Лиге Европы) и забил 2 гола.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    J0e777
      J0e777, 11.02.2020 00:25
    0
    Все по методичке
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.02.2020 23:56
    -1
    лусер
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 11.02.2020 00:25
    0
    Все по методичке
    Ссылка
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