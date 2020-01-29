Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Набираем кондиции, еще второй сбор впереди»

Защитник «Шахтера» - о поражении от «Пролетера»

  • 29.01.2020 16:23
  • 408 просмотров
  • 1 комментарий
Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Набираем кондиции, еще второй сбор впереди»
© ФК Шахтер Донецк. Игорь Кирюханцев

Сегодня утром «Шахтер» в контрольном матче на сборе в Турции проиграл «Пролетеру» 0:1.

Защитник «Шахтера» Игорь Кирюханцев поделился впечатлениями от матча:

- То, что матч прошел в первой половине дня, сказалось на игре?
– Нет, не думаю. Может быть, кто-то в первые минуты не проснулся, а потом втянулся уже. Какая разница, когда играть – утром или вечером. Лично для меня нет разницы. Может, для кого-то с утра тяжелее.

- Почему команде не удалось забить?
– Не знаю, это игра. Команда могла выиграть, могла и проиграть. Так получилось, что проиграли. Первый сбор подходит к концу, набираем кондиции. Еще второй сбор впереди. Думаю, наберем хорошую форму и покажем хороший результат.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    kvlad200760
      kvlad200760, 29.01.2020 16:32
    -1
    Як на мене то поява в складі Кірюханцева ставить перед Каштру не просте завдання вибору між Додо,ним і Болбатом.
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности