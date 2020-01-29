Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Набираем кондиции, еще второй сбор впереди»

Сегодня утром «Шахтер» в контрольном матче на сборе в Турции проиграл «Пролетеру» 0:1.
Защитник «Шахтера» Игорь Кирюханцев поделился впечатлениями от матча:
- То, что матч прошел в первой половине дня, сказалось на игре?
– Нет, не думаю. Может быть, кто-то в первые минуты не проснулся, а потом втянулся уже. Какая разница, когда играть – утром или вечером. Лично для меня нет разницы. Может, для кого-то с утра тяжелее.
- Почему команде не удалось забить?
– Не знаю, это игра. Команда могла выиграть, могла и проиграть. Так получилось, что проиграли. Первый сбор подходит к концу, набираем кондиции. Еще второй сбор впереди. Думаю, наберем хорошую форму и покажем хороший результат.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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