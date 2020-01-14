ОФИЦИАЛЬНО: Вакула и Кирюханцев пройдут сборы с Шахтером

«Мариуполь» вышел из отпуска и приступил к работе. После обязательного медосмотра (который займет два дня) и небольшого организационного собрания команда отправилась в спорткомплекс «Ильичевец». Первая тренировка в новом году состояла из разминки, беговых упражнений и игровых серий.

В общей группе работали вернувшийся в «Мариуполь» Владислав Бугай, футболисты молодежной команды Дмитрий Михайлов, Александр Кожевников и Антон Байдал, а также потенциальные новички.

Продолжает восстанавливаться от травмы Рустам Худжамов, а Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула отправятся на сборы с «Шахтером».