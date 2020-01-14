ОФИЦИАЛЬНО: Вакула и Кирюханцев пройдут сборы с Шахтером

«Мариуполь» вышел из отпуска и приступил к работе. После обязательного медосмотра (который займет два дня) и небольшого организационного собрания команда отправилась в спорткомплекс «Ильичевец». Первая тренировка в новом году состояла из разминки, беговых упражнений и игровых серий.
В общей группе работали вернувшийся в «Мариуполь» Владислав Бугай, футболисты молодежной команды Дмитрий Михайлов, Александр Кожевников и Антон Байдал, а также потенциальные новички.
Продолжает восстанавливаться от травмы Рустам Худжамов, а Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула отправятся на сборы с «Шахтером».
Источник — ФК Мариуполь
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