ОФИЦИАЛЬНО: Вакула и Кирюханцев пройдут сборы с Шахтером

«Мариуполь» приступил к подготовке ко второй части сезона

  • 14.01.2020 11:09
  • 768 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО: Вакула и Кирюханцев пройдут сборы с Шахтером
© ФК Мариуполь. Владислав Вакула

«Мариуполь» вышел из отпуска и приступил к работе. После обязательного медосмотра (который займет два дня) и небольшого организационного собрания команда отправилась в спорткомплекс «Ильичевец». Первая тренировка в новом году состояла из разминки, беговых упражнений и игровых серий.

В общей группе работали вернувшийся в «Мариуполь» Владислав Бугай, футболисты молодежной команды Дмитрий Михайлов, Александр Кожевников и Антон Байдал, а также потенциальные новички.

Продолжает восстанавливаться от травмы Рустам Худжамов, а Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула отправятся на сборы с «Шахтером».

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Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

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Комментарии
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 14.01.2020 12:14
    0
    мячи поежут подавать, не более
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 14.01.2020 12:14
    0
    мячи поежут подавать, не более
    Ссылка
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