ФОТО. Как Роналдиньо отметил свое сорокалетие в тюрьме

В субботу, 21 марта, Роналдиньо отметил свое 40-летие в парагвайской тюрьме, куда попал за подделку паспорта.
Легендарному в прошлом футболисту «Барселоны» сделали поблажки и позволили пожарить мясо, а также подарили торт.
Отметим, что Роналдиньо уже даже успел сыграть за решеткой в футбол, его команда выиграла со счетом 11:2, Рон поучаствовал во всех взятиях ворот.
ВИДЕО. В честь 40-летия. Все голы Роналдиньо в составе Барселоны
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.