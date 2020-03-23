ФОТО. Как Роналдиньо отметил свое сорокалетие в тюрьме

В субботу, 21 марта, Роналдиньо отметил свое 40-летие в парагвайской тюрьме, куда попал за подделку паспорта.

Легендарному в прошлом футболисту «Барселоны» сделали поблажки и позволили пожарить мясо, а также подарили торт.

Отметим, что Роналдиньо уже даже успел сыграть за решеткой в футбол, его команда выиграла со счетом 11:2, Рон поучаствовал во всех взятиях ворот.

ВИДЕО. В честь 40-летия. Все голы Роналдиньо в составе Барселоны