ФОТО. Как Роналдиньо отметил свое сорокалетие в тюрьме

Бразилец умеет радоваться даже мелочам

  • 23.03.2020 20:48
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ФОТО. Как Роналдиньо отметил свое сорокалетие в тюрьме
© ФК Барселона. Роналдиньо

В субботу, 21 марта, Роналдиньо отметил свое 40-летие в парагвайской тюрьме, куда попал за подделку паспорта.

Легендарному в прошлом футболисту «Барселоны» сделали поблажки и позволили пожарить мясо, а также подарили торт. 

Отметим, что Роналдиньо уже даже успел сыграть за решеткой в футбол, его команда выиграла со счетом 11:2, Рон поучаствовал во всех взятиях ворот.

ВИДЕО. В честь 40-летия. Все голы Роналдиньо в составе Барселоны

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Источник — Sport.ua

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