Роналдиньо забил 5 мячей в тюремном турнире в Парагвае

Легендарный бразилец скатился ко дну

  • 14.03.2020 09:25
  • 2729 просмотров
  • 4 комментария
Роналдиньо забил 5 мячей в тюремном турнире в Парагвае
© ФК Барселона. Роналдиньо

Бывший форвард сборной Бразилии и обладатель «Золотого мяча-2005» Роналдиньо принял участие в футбольном турнире в парагвайской тюрьме. Его команда в финале выиграла, а экс-футболист «Барселоны» был лучшим на поле.

В решающем матче команда Роналдиньо переиграла соперников со счетом 11:2, а Роналдиньо поучаствовал во всех голах - сам забил пять и еще шесть раз ассистировал партнерам. Победителей ожидал весьма приятный приз - 16-килограммовый копченый поросенок.

Напомним, ранее Роналдиньо арестовали на полгода вместе с братом, за въезд на территорию Парагвая по поддельным документам.

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Источник — Sport.es

(23 голоса)

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Комментарии
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 14.03.2020 10:32
    +2
    это как минимум показывает то, что этот человек просто любит футбол и ему всеравно где играть - в лиге чемпионов или на зоне с сидельцами...
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 14.03.2020 10:05
    +1
    Карьера развивается по восходящей
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.03.2020 10:05
    0
    Латиносы преступники по определению, закон не для них. Даже по футболу это видно, симуляции, провокации, подлые удары.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 14.03.2020 09:37
    0
    мда
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 14.03.2020 10:32
    +2
    это как минимум показывает то, что этот человек просто любит футбол и ему всеравно где играть - в лиге чемпионов или на зоне с сидельцами...
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 14.03.2020 10:05
    +1
    Карьера развивается по восходящей
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.03.2020 10:05
    0
    Латиносы преступники по определению, закон не для них. Даже по футболу это видно, симуляции, провокации, подлые удары.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 14.03.2020 09:37
    0
    мда
    Ссылка
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