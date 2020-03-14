Роналдиньо забил 5 мячей в тюремном турнире в Парагвае

Бывший форвард сборной Бразилии и обладатель «Золотого мяча-2005» Роналдиньо принял участие в футбольном турнире в парагвайской тюрьме. Его команда в финале выиграла, а экс-футболист «Барселоны» был лучшим на поле.
В решающем матче команда Роналдиньо переиграла соперников со счетом 11:2, а Роналдиньо поучаствовал во всех голах - сам забил пять и еще шесть раз ассистировал партнерам. Победителей ожидал весьма приятный приз - 16-килограммовый копченый поросенок.
Напомним, ранее Роналдиньо арестовали на полгода вместе с братом, за въезд на территорию Парагвая по поддельным документам.
Источник — Sport.es
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.