Роналдиньо забил 5 мячей в тюремном турнире в Парагвае

Бывший форвард сборной Бразилии и обладатель «Золотого мяча-2005» Роналдиньо принял участие в футбольном турнире в парагвайской тюрьме. Его команда в финале выиграла, а экс-футболист «Барселоны» был лучшим на поле.

В решающем матче команда Роналдиньо переиграла соперников со счетом 11:2, а Роналдиньо поучаствовал во всех голах - сам забил пять и еще шесть раз ассистировал партнерам. Победителей ожидал весьма приятный приз - 16-килограммовый копченый поросенок.

Напомним, ранее Роналдиньо арестовали на полгода вместе с братом, за въезд на территорию Парагвая по поддельным документам.