ВИДЕО. В честь 40-летия. Все голы Роналдиньо в составе Барселоны

Официальный твиттер каталонской «Барселоны» опубликовал нарезку со всеми голами Роналдиньо к 40-летию выдающегося футболиста.

Напомним, бразильский полузащитник провел в составе «сине-гранатовых» 207 матчей, в которых забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу. В 2005 году он стал обладателем «Золотого мяча».

К сожалению, на данный момент Роналдиньо арестован в Парагвае за подделку паспорта и находится в тюрьме, где также играет в футбол.