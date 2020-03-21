ВИДЕО. В честь 40-летия. Все голы Роналдиньо в составе Барселоны

Официальный твиттер каталонской «Барселоны» опубликовал нарезку со всеми голами Роналдиньо к 40-летию выдающегося футболиста.
Напомним, бразильский полузащитник провел в составе «сине-гранатовых» 207 матчей, в которых забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу. В 2005 году он стал обладателем «Золотого мяча».
К сожалению, на данный момент Роналдиньо арестован в Парагвае за подделку паспорта и находится в тюрьме, где также играет в футбол.
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Источник — ФК Барселона
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