Александр ГЛЕБ: «Нашим футболистам не хватает характера»

Известный белорусский футболист Александр Глеб, который недавно завершил карьеру, поделился своим мнением по поводу причин неудач многих игроков из стран бывшего СССР в Европе:

«Характера не хватает. Когда ты туда приезжаешь – ты никто. Ты должен с нуля все доказывать. Я уехал в 19 лет, Шева – уже после того, как наколотил много голов за «Динамо», был уже знаменитым футболистом.

Тимощук – у него характер прежде всего, не какие-то сильные технические качества. У него было сумасшедшее желание, самоотдача, капитанские качества. Такие люди нужны команде.

Вот этого мало сейчас, это часть нашего менталитета. Тех же российских футболистов дома «облизывают», на руках носят, а в Европе такого нет. Им нет смысла уезжать, чтобы что-то доказывать и получить то, что у них уже есть в России».