Александр ГЛЕБ: «Нашим футболистам не хватает характера»

Знаменитый белорусский хавбек – о неудачах игроков из бывшего СССР в Европе

  • 20.03.2020 20:39
  • 427 просмотров
  • 2 комментария
Александр ГЛЕБ: «Нашим футболистам не хватает характера»
© Прессбол. Александр Глеб

Известный белорусский футболист Александр Глеб, который недавно завершил карьеру, поделился своим мнением по поводу причин неудач многих игроков из стран бывшего СССР в Европе:

«Характера не хватает. Когда ты туда приезжаешь – ты никто. Ты должен с нуля все доказывать. Я уехал в 19 лет, Шева – уже после того, как наколотил много голов за «Динамо», был уже знаменитым футболистом.

Тимощук – у него характер прежде всего, не какие-то сильные технические качества. У него было сумасшедшее желание, самоотдача, капитанские качества. Такие люди нужны команде.

Вот этого мало сейчас, это часть нашего менталитета. Тех же российских футболистов дома «облизывают», на руках носят, а в Европе такого нет. Им нет смысла уезжать, чтобы что-то доказывать и получить то, что у них уже есть в России».

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Источник — Вацко Light

(5 голосов)

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Комментарии
    Brian
    online
      Brian, 20.03.2020 21:39
    0
    8number, 20.03.2020 21:20
    Как нашим футболистам привить характер?
    Сделать зарплату 650 долларов\мес + КПI за выигранный матч. Что бы был стимул перейти в европейский ТОП клуб и зарабатывать как Месси и Роналду.
    Ссылка
    8number
      8number, 20.03.2020 21:20
    0
    Как нашим футболистам привить характер?
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 20.03.2020 21:39
    0
    8number, 20.03.2020 21:20
    Как нашим футболистам привить характер?
    Сделать зарплату 650 долларов\мес + КПI за выигранный матч. Что бы был стимул перейти в европейский ТОП клуб и зарабатывать как Месси и Роналду.
    Ссылка
    8number
      8number, 20.03.2020 21:20
    0
    Как нашим футболистам привить характер?
    Ссылка
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