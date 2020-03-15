Белорус Александр Глеб завершил карьеру футболиста

Знаменитый белорусский футболист Александр Глеб объявил о завершении карьеры. 38-летний игрок сборной Беларуси принял решение закончить с футболом.

«Я долго об этом думал, советовался с семьей, родными друзьями. И возраст уже такой. Вроде могу еще в футбол играть и приносить пользу.

Но, сам подумай: двое маленьких детей, а эти постоянные сборы, заезды на базу — все это много отнимает времени от их лучшего периода, который они могут провести с отцом.

Но, в любом случае – что теряю? Ну, сказал, что завершил карьеру, потом можно сказать, что возобновил».

Александр Глеб известен по выступлениям за испанскую «Барселону», английский «Арсенал», немецкий «Штутгарт».