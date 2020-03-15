Белорус Александр Глеб завершил карьеру футболиста

Знаменитый белорусский футболист пояснил причины принятого решения

  • 15.03.2020 23:33
  • 426 просмотров
  • 1 комментарий
Белорус Александр Глеб завершил карьеру футболиста
© Прессбол. Александр Глеб

Знаменитый белорусский футболист Александр Глеб объявил о завершении карьеры. 38-летний игрок сборной Беларуси принял решение закончить с футболом.

«Я долго об этом думал, советовался с семьей, родными друзьями. И возраст уже такой. Вроде могу еще в футбол играть и приносить пользу.

Но, сам подумай: двое маленьких детей, а эти постоянные сборы, заезды на базу — все это много отнимает времени от их лучшего периода, который они могут провести с отцом.

Но, в любом случае – что теряю? Ну, сказал, что завершил карьеру, потом можно сказать, что возобновил».

Александр Глеб известен по выступлениям за испанскую «Барселону», английский «Арсенал», немецкий «Штутгарт».

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Источник — Прессбол

(2 голоса)

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Комментарии
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 15.03.2020 23:46
    0
    какое еще играть? да он уже как мамонт выглядит
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 15.03.2020 23:46
    0
    какое еще играть? да он уже как мамонт выглядит
    Ссылка
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