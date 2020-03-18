Иван БОБКО: «В Грузии никакой паники нет»

29-летний украинский хавбек «Торпедо» Кутаиси Иван Бобко прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в Грузии.

«До пятницы команду отпустили по домам. В клубе сделали дезинфекцию базы. На данный момент никакой паники нет, но все меры предосторожности предпринимаются. До 1 апреля Федерация футбола Грузии запретила проводить матчи и тренировки. Это делается, чтобы уберечь футболистов от лишней опасности при пандемии. Каждый футболист работает сейчас индивидуально.

В бытовом плане? В Кутаиси все спокойно. Правда, вечерами людей заметно меньше стало, чем прежде, хотя кафе и рестораны работают. Люди прекрасно понимают, что лучше воздержаться на данный момент от публичных мест и мероприятий», - сказал Бобко.

Напомним, ранее исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановке всех футбольных соревнований на территории страны.