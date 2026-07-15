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Торпедо Кутаиси
16.07.2026 19:00 - : -
Зиря
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Лига конференций
15 июля 2026, 23:40 | Обновлено 15 июля 2026, 23:47
16
0

Торпедо – Зира. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Матч начнется 16 июля в 19:00 по Киеву

15 июля 2026, 23:40 | Обновлено 15 июля 2026, 23:47
16
0
Торпедо – Зира. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
ФК Торпедо
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В четверг, 16 июля, состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Торпедо Кутаиси» и «Зирой». По киевскому времени игра начнется в 19:00. Первый поединок завершился победой азербайджанцев со счётом 0:3.

Торпедо Кутаиси

Текущий сезон чемпионата Грузии складывается для «Торпедо» в среднем. После 19 поединков национальной лиги на балансе коллектива есть 27 баллов, благодаря которым он пока находится на 4-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Иберии 1999» на данный момент составляет уже 7 зачетных пунктов.

В Суперкубке Грузии Торпедо удалось торжествовать. Сначала команда обыграла «Делу», а затем одолела «Иберию 1999» в серии пенальти.

Зира

Не лучшим образом прошел предыдущий сезон и для азербайджанцев. За 33 игры Премьер-лиги «Зире» удалось набрать 53 зачетных пункта, благодаря которым она заняла 5-ю позицию турнирной таблицы. Хотя расстояние от топ-3 было небольшим – 6 очков.

В национальном кубке «Зире» удалось квалифицироваться в финал, хотя коллектив уступил «Сабаху» со счетом 2:1.

Личные встречи

До текущей квалификации коллективы ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Торпедо» длится уже 5 матчей подряд (не считая игры Суперкубка Грузии).
  • В 5/7 предыдущих матчах «Торпедо» не удалось сохранить ворота сухими
  • В каждом из 4-х предыдущих поединков «Зиры» было забито больше 2.5 гола.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.13 для "Торпедо" и 2.17 для «Зиры». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Торпедо Кутаиси
16 июля 2026 -
19:00
Зиря
Тотал больше 2'' 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Торпедо Кутаиси Зира прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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