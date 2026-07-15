В четверг, 16 июля, состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Торпедо Кутаиси» и «Зирой». По киевскому времени игра начнется в 19:00. Первый поединок завершился победой азербайджанцев со счётом 0:3.



Торпедо Кутаиси



Текущий сезон чемпионата Грузии складывается для «Торпедо» в среднем. После 19 поединков национальной лиги на балансе коллектива есть 27 баллов, благодаря которым он пока находится на 4-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Иберии 1999» на данный момент составляет уже 7 зачетных пунктов.



В Суперкубке Грузии Торпедо удалось торжествовать. Сначала команда обыграла «Делу», а затем одолела «Иберию 1999» в серии пенальти.



Зира



Не лучшим образом прошел предыдущий сезон и для азербайджанцев. За 33 игры Премьер-лиги «Зире» удалось набрать 53 зачетных пункта, благодаря которым она заняла 5-ю позицию турнирной таблицы. Хотя расстояние от топ-3 было небольшим – 6 очков.



В национальном кубке «Зире» удалось квалифицироваться в финал, хотя коллектив уступил «Сабаху» со счетом 2:1.



Личные встречи



До текущей квалификации коллективы ни разу не играли между собой в официальных играх.



Интересные факты

Безвыигрышная серия «Торпедо» длится уже 5 матчей подряд (не считая игры Суперкубка Грузии).

В 5/7 предыдущих матчах «Торпедо» не удалось сохранить ворота сухими

В каждом из 4-х предыдущих поединков «Зиры» было забито больше 2.5 гола.

Прогноз

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