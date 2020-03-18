Еще одна теннисистка планирует возвращение в тур после длительной паузы

Экс-двадцатая ракетка мира Ана Конюх планирует вернуться в теннис после четвертой операции на локте.



22-летняя хорватка сообщает, что уже возобновила тренировки в Загребе.



«Мне понадобится много времени, чтобы психологически вернуться к тому ритму турниров, матчей, поездок, которого у меня не было очень долго. Мне не нужно думать о результатах, они придут сами собой.



Возвращение мы планировали в мае-июне, но теперь я не знаю, что будет в дальнейшем. Мы все немного напуганы, потому что это нездоровая ситуация. Я стараюсь не находиться среди большого скопления людей, тренируюсь с маленькой командой и мы избегаем спортивных залов», – сообщила Конюх.



Отметим, что последним на данный момент турниром хорватки были прошлогодние соревнования в Будапеште, где она завершила борьбу в первом круге.

Ранее сообщалось ,что профессиональную карьеру планирует возобновить Цветана Пиронкова.