Еще одна теннисистка планирует возвращение в тур после длительной паузы

Ана Конюх не выходила на корт с февраля прошлого года

  • 18.03.2020 12:59
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Еще одна теннисистка планирует возвращение в тур после длительной паузы
© Инстаграм Аны Конюх

Экс-двадцатая ракетка мира Ана Конюх планирует вернуться в теннис после четвертой операции на локте.
 
22-летняя хорватка сообщает, что уже возобновила тренировки в Загребе.
 
«Мне понадобится много времени, чтобы психологически вернуться к тому ритму турниров, матчей, поездок, которого у меня не было очень долго. Мне не нужно думать о результатах, они придут сами собой.
 
Возвращение мы планировали в мае-июне, но теперь я не знаю, что будет в дальнейшем. Мы все немного напуганы, потому что это нездоровая ситуация. Я стараюсь не находиться среди большого скопления людей, тренируюсь с маленькой командой и мы избегаем спортивных залов», – сообщила Конюх.
 
Отметим, что последним на данный момент турниром хорватки были прошлогодние соревнования в Будапеште, где она завершила борьбу в первом круге. 

Ранее сообщалось ,что профессиональную карьеру планирует возобновить Цветана Пиронкова.

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Источник — Большой теннис Украины

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