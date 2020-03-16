Пиронкова планирует возобновить профессиональную карьеру

Бывшая болгарская теннисистка Цветана Пиронкова анонсировала возобновление профессиональной карьеры.



«Здравствуйте, дорогие друзья! Я хотела бы поделиться с вами захватывающими новостями.



Уже почти 3 месяца я активно готовлюсь к возвращению в теннис, которое планирую осуществить в ходе этого сезона.



Было нелегко принять это решение, учитывая его серьёзность. До сих пор существуют десятки вопросов, с которыми нужно считаться, но самое главное то, что я ощущаю поддержку семьи. В ближайшее время я поделюсь расписанием турниров, на которых планирую сыграть.



Спасибо за внимание и поддержку, которые вы оказываете мне более 15 лет, они действительно много значат», – написала Цветана в инстаграме.



Отметим, что 32-летняя Пиронкова доходила до полуфинала Уимблдона-2010 и четвертьфинала Ролан Гаррос-2016, выиграла один титул WTA и занимала 31-ю позицию в мировом рейтинге. Также на ее счету 12 побед над теннисистками из топ-10.