Пиронкова планирует возобновить профессиональную карьеру

Бывшая болгарская теннисистка Цветана Пиронкова анонсировала возобновление профессиональной карьеры.
«Здравствуйте, дорогие друзья! Я хотела бы поделиться с вами захватывающими новостями.
Уже почти 3 месяца я активно готовлюсь к возвращению в теннис, которое планирую осуществить в ходе этого сезона.
Было нелегко принять это решение, учитывая его серьёзность. До сих пор существуют десятки вопросов, с которыми нужно считаться, но самое главное то, что я ощущаю поддержку семьи. В ближайшее время я поделюсь расписанием турниров, на которых планирую сыграть.
Спасибо за внимание и поддержку, которые вы оказываете мне более 15 лет, они действительно много значат», – написала Цветана в инстаграме.
Отметим, что 32-летняя Пиронкова доходила до полуфинала Уимблдона-2010 и четвертьфинала Ролан Гаррос-2016, выиграла один титул WTA и занимала 31-ю позицию в мировом рейтинге. Также на ее счету 12 побед над теннисистками из топ-10.
Здравейте, скъпи приятели! Бих искала да споделя с вас една вълнуваща новина. От близо 3 месеца провеждам активна подготовка, с цел участие на турнирите от веригата на WTA през този сезон. Не беше лесно да взема това решение, имайки предвид мащаба на предизвикателството. Все още има десетки въпросителни и неизвестни, с които е необходимо да се съобразя и справя, но това, което е най-важно, е че имам любовта и подкрепата на семейството си. Скоро ще споделя и кратка програма на първите турнири, на които планирам да участвам. Благодаря ви за вниманието и подкрепата, които ми дарявате вече повече от 15 години, означават наистина много. ❤️ ............................................................ Dear All, I would like to share an exciting news with you. For the past 3 months I have been intensively training, in order to compete at a professional level again. It wasn’t an easy deceison, considering the extend of the challenge. There are many circumstances that I need to take into account , but what matters the most is that I have the love and full support of my family. I will soon share with you a short schedule of the tournaments that I am planing to play. I would also like to thank everyone who has been supporting me throughout my tennis journey for the past 15 years. It truly means a lot and it is definitely a source of inspiration! ❤️
Источник — Instagram
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