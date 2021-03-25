Марта Костюк уступила в дебютном матче на турнире в Майами

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№85 WTA) проиграла на старте турнира WTA 1000 в Майами.
В первом круге 18-летняя украинка уступила Цветане Пиронковой из Болгарии (№131 WTA), которая прошла квалификацию.
Майами. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Цветана Пиронкова (Болгария) – 6:7(4), 6:3, 3:6
Это была первая встреча теннисисток. После первого сета Марте потребовалась помощь физио.
В следующем раунде Пиронкова сыграет против седьмого номера посева Арины Соболенко из Беларуси (№8 WTA).
Отметим, что около месяца назад Костюк перенесла коронавирусную болезнь. На турнире в Майами она играла впервые.
Источник — Sport.ua
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Нет. Не понимаю.
ХТО СПАВ ПОВНИЙ МАТЧ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИИ ПО СИЛЦІ
Нет. Не понимаю.
Бажаю Марті швидкого відновлення!
ХТО СПАВ ПОВНИЙ МАТЧ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИИ ПО СИЛЦІ
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