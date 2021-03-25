Марта Костюк уступила в дебютном матче на турнире в Майами

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№85 WTA) проиграла на старте турнира WTA 1000 в Майами.



В первом круге 18-летняя украинка уступила Цветане Пиронковой из Болгарии (№131 WTA), которая прошла квалификацию.



Майами. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Цветана Пиронкова (Болгария) – 6:7(4), 6:3, 3:6

Это была первая встреча теннисисток. После первого сета Марте потребовалась помощь физио.





В следующем раунде Пиронкова сыграет против седьмого номера посева Арины Соболенко из Беларуси (№8 WTA).

Отметим, что около месяца назад Костюк перенесла коронавирусную болезнь. На турнире в Майами она играла впервые.