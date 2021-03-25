Марта Костюк уступила в дебютном матче на турнире в Майами

Украинская теннисистка не сумела обыграть Цветану Пиронкову

  • 25.03.2021 02:53
  • 147 просмотров
  • 5 комментариев
Марта Костюк уступила в дебютном матче на турнире в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№85 WTA) проиграла на старте турнира WTA 1000 в Майами.
 
В первом круге 18-летняя украинка уступила Цветане Пиронковой из Болгарии (№131 WTA), которая прошла квалификацию. 
 
Майами. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Цветана Пиронкова (Болгария) – 6:7(4), 6:3, 3:6

Это была первая встреча теннисисток. После первого сета Марте потребовалась помощь физио.


 
В следующем раунде Пиронкова сыграет против седьмого номера посева Арины Соболенко из Беларуси (№8 WTA).

Отметим, что около месяца назад Костюк перенесла коронавирусную болезнь. На турнире в Майами она играла впервые.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.03.2021 03:17
    +1
    introvert, 25.03.2021 03:02
    Я правильно понимаю, что ковидом Марта переболела уже в Украине? Если да, то налицо очередное катастрофически нелепое решение ее команды. Уехать из Австралии - и для чего? Чтобы упустить кучу шансов подзаработать и поднять рейтинг на турнирах попроще, проигнорировать первую волну европейских соревнований, заразиться вирусом, а затем приехать без каких-либо шансов на Мандатори? Или она вообразила себя теннисисткой уровня Сирены Вильямс, способной без соревновательной практики приехать на почти что мэйджор и взять его на холостом ходу?
    Нет. Не понимаю.
    Я правильно розумію, що Марті потрібно було з травмою плеча після АО продовжувати грати турніри?
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 25.03.2021 03:09
    +1
    Хто жбурне в Марту камінь, той не тренувався після середньої важкості ковіду. Перший місяць на кожному тренуванні буквально помираєш. Далі місяця 2 серце намагається компенсувати недостатній об'єм легень - серцебиття зашкалює. Від того ноги і руки через якийсь час уже ватні. До ковіду міг без проблем тренуватись 3-4 год підряд, після - 1,5 вже геройство. Енергії нуль. Все на зубах і за рахунок характеру.
    Бажаю Марті швидкого відновлення!
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 25.03.2021 03:02
    -3
    Я правильно понимаю, что ковидом Марта переболела уже в Украине? Если да, то налицо очередное катастрофически нелепое решение ее команды. Уехать из Австралии - и для чего? Чтобы упустить кучу шансов подзаработать и поднять рейтинг на турнирах попроще, проигнорировать первую волну европейских соревнований, заразиться вирусом, а затем приехать без каких-либо шансов на Мандатори? Или она вообразила себя теннисисткой уровня Сирены Вильямс, способной без соревновательной практики приехать на почти что мэйджор и взять его на холостом ходу?
    Нет. Не понимаю.
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 25.03.2021 03:01
    0
    https://www.youtube.com/channel/UC3G3RluGT7ZKV9MiJLgzCTQ
    ХТО СПАВ ПОВНИЙ МАТЧ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИИ ПО СИЛЦІ
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.03.2021 02:59
    +4
    Шкода, але сьогодні Марта не заслужила критики на свою адресу. Незрозумілі провали у грі нікуди не поділися, та зважаючи на недавні проблеми зі здоров'ям, до яких по ходу матчу додалися ще й нові, варто подякувати Марті за боротьбу до останнього розіграшу. Майже не було проявів негативних емоцій на корті, що теж добре. Треба поступово набирати форму, подібні матчі цьому посприяють. Головне, щоб здоров'я витримало.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.03.2021 02:59
    +4
    Шкода, але сьогодні Марта не заслужила критики на свою адресу. Незрозумілі провали у грі нікуди не поділися, та зважаючи на недавні проблеми зі здоров'ям, до яких по ходу матчу додалися ще й нові, варто подякувати Марті за боротьбу до останнього розіграшу. Майже не було проявів негативних емоцій на корті, що теж добре. Треба поступово набирати форму, подібні матчі цьому посприяють. Головне, щоб здоров'я витримало.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.03.2021 03:17
    +1
    introvert, 25.03.2021 03:02
    Я правильно понимаю, что ковидом Марта переболела уже в Украине? Если да, то налицо очередное катастрофически нелепое решение ее команды. Уехать из Австралии - и для чего? Чтобы упустить кучу шансов подзаработать и поднять рейтинг на турнирах попроще, проигнорировать первую волну европейских соревнований, заразиться вирусом, а затем приехать без каких-либо шансов на Мандатори? Или она вообразила себя теннисисткой уровня Сирены Вильямс, способной без соревновательной практики приехать на почти что мэйджор и взять его на холостом ходу?
    Нет. Не понимаю.
    Я правильно розумію, що Марті потрібно було з травмою плеча після АО продовжувати грати турніри?
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 25.03.2021 03:09
    +1
    Хто жбурне в Марту камінь, той не тренувався після середньої важкості ковіду. Перший місяць на кожному тренуванні буквально помираєш. Далі місяця 2 серце намагається компенсувати недостатній об'єм легень - серцебиття зашкалює. Від того ноги і руки через якийсь час уже ватні. До ковіду міг без проблем тренуватись 3-4 год підряд, після - 1,5 вже геройство. Енергії нуль. Все на зубах і за рахунок характеру.
    Бажаю Марті швидкого відновлення!
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 25.03.2021 03:01
    0
    https://www.youtube.com/channel/UC3G3RluGT7ZKV9MiJLgzCTQ
    ХТО СПАВ ПОВНИЙ МАТЧ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИИ ПО СИЛЦІ
    Ссылка
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