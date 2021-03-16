ФОТО. Коронавирус сильно поразил легкие. Костюк рассказала подробности

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о том, как проходила у нее коронавирусная болезнь. Украинка показала, как выглядела во время заражения.

«Пару недель назад у меня был положительный результат на COVID-19. Вирус сильно поразил мои легкие и другие части моего организма, что усложнило выздоровление. Однако сейчас я нахожусь на правильном пути. До скорой встречи, Майами.

P.S. это было мое лицо, когда я была заражена COVID на прошлой неделе», - сказала Костюк.

Ранее сообщалось, что Костюк прошла в основную сетку крупного турнира в Майами.