ФОТО. Коронавирус сильно поразил легкие. Костюк рассказала подробности

Украинская теннисистка уже выздоровела от коронавируса

  • 16.03.2021 04:14
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ФОТО. Коронавирус сильно поразил легкие. Костюк рассказала подробности
© Getty Images/Global Images Ukraine

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о том, как проходила у нее коронавирусная болезнь. Украинка показала, как выглядела во время заражения.

«Пару недель назад у меня был положительный результат на COVID-19. Вирус сильно поразил мои легкие и другие части моего организма, что усложнило выздоровление. Однако сейчас я нахожусь на правильном пути. До скорой встречи, Майами.

P.S. это было мое лицо, когда я была заражена COVID на прошлой неделе», - сказала Костюк.

Ранее сообщалось, что Костюк прошла в основную сетку крупного турнира в Майами.

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Источник — Sport.ua

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