Ястремская и Стародубцева сыграют в квалификации пятисотника в Штутгарте

Украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA 46) и Юлия Стародубцева (WTA 103) сыграю в отборе турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия), который пройдет на грунтовых покрытиях в помещении.

Ястремская получила первый номер посева и в 1-м раунде квалификации выйдет на корт против Аны Конюх (Хорватия). Это будет вторая встреча соперниц, в 2022 году Даяна уступила представительнице Хорватии в 1-м раунде соревнований в городе Руан.

Победительница противостояния в финале сыграет либо с Яниной Викмайер (Бельгия, WTA 1231), либо с Эллой Зайдель (Германия, WTA 125).

Стародубцева на старте отбора поборется против хорватки Яны Фетт (WTA 154). В 2024 году Юлия проиграла сопернице в полуфинале 100-тысячника в Оэйраше.

Если Юлия одолеет Яну, то в решающем поединке квалификации встретится или с Ребекой Масаровой (Швейцария, WTA 157), или с Анастасией Захаровой (WTA 127).

И Даяна, и Юлия стартуют в Штутгарте 12 апреля. Матч Даяны запланирован на 12:00, а поединок Юлии – на 13:30.

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