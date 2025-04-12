Даяна Ястремская – Ана Конюх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) начнет выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте, который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде отбора украинка сыграет против Аны Конюх (Хорватия, WTA 534). Поединок состоится 1-м запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу хорватки.

Победительница противостояния в финальном раунде отбора встретится либо с Яниной Викмайер, либо с Эллой Зайдель.

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