Даяна Ястремская – Ана Конюх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации турнира WTA 500 в Штутгарте
12 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) начнет выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте, который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.
В 1-м раунде отбора украинка сыграет против Аны Конюх (Хорватия, WTA 534). Поединок состоится 1-м запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу хорватки.
Победительница противостояния в финальном раунде отбора встретится либо с Яниной Викмайер, либо с Эллой Зайдель.
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