«Интерес Ромы к Мудрику объясним, а Цыганкову сбивают цену» - скаут Великих

Sport.ua пообщался с нашим соотечественником Алексом Великих, который с 2004 года работает в Италии скаутом по юношескому и молодежному направлениям, а также сотрудничает с рядом тамошних клубов – «Кальяри», «Эмполи», «Ювентусом», «Аталантой» и другими.

- Алекс, сегодня появилась информация об интересе «Ромы» и «Аталанты» к Михаилу Мудрику из «Шахтера». Насколько она может быть правдивой и что в Италии слышно по этой теме?

- Да, это правда. Своей игрой Мудрик на турнире Lazio Cup U-17 в 2018 году в Риме создал о себе очень сильное впечатление в Италии. На том турнире его признали лучшим игроком. Подходило много скаутов и директоров из клубов и агенств с вопросами о нем. «Рома» и «Ювентус» были теми двумя клубами, которые финансово могли потянуть такой трансфер.

В «Роме» тогда был еще Мончи, а в «Ювентусе» интерес исходил от Паратичи, который ныне работает спортивным директором клуба.

Нынешний интерес «Ромы» к Мудрику вполне объясним, так как спортивный директор римлян Джанлука Петраки давно работает с украинскими агентами, еще со времен переезда в «Торино» Василия Приймы.

- Как думаете, за сколько сейчас «Шахтер» потенциально будет готов расстаться с Мудриком?

- Я не знаю, сколько сейчас за него запросят. Но два года назад его цена уже составляла 3-5 миллионов евро. Однако отсутствие у Мудрика паспорта гражданина ЕС, и тот факт, что клубам нельзя осуществлять трансферы несовершеннолетних не позволили тогда сделке осуществиться.

Дело не дошло даже до официального предложения. Все закончилось общим интересом и обещаниями со стороны клубов следить за прогрессом игрока в дальнейшем.

С моей точки зрения, идеальной в этой ситуации была бы аренда Мудрика в топ-лигу с опцией выкупа для клуба, который арендует, и контрвыкупа для «Шахтера». Просто продать сейчас этого футболиста было бы глупо, но и оставлять его, не давая шансов играть в главной команде, тоже неправильно. Мудрик – это нестандартный игрок во всех аспектах для постсоветского футбола. Ему нужна Европа. Не знаю Италия ли. Возможно, Испания.

В Италии, наверное, Мудрику подошел бы клуб типа «Сампдории», который заигрывает молодых талантов и перепродает. Такая ситуация была бы интересной, но купить Мудрика, думаю, они не смогут. Возможно, тот вариант с арендой, о котором я уже говорил, был бы наиболее приемлемым для всех.

- А по игрокам «Динамо» есть какие-то новости из Италии? Когда-то много говорили об интересе к Шапаренко… Сейчас, наверное, интересны Миколенко и Цыганков?

- Да, Миколенко – это главная трансферная цель среди футболистов «Динамо» для итальянских клубов. Также есть интерес и к Попову, но пока лишь на перспективу. По Цыганкову скажу из своих наблюдений, что ему пытаются сбить цену. Шапаренко как-то затерялся в «Динамо», и интерес к нему в Италии затух. А вот по Цыганкову интерес остается. Думаю, там только вопрос в цене.

- О каких клубах идет речь?

- «Рома», «Лацио», «Наполи», прежде всего. «Ювентус» и «Интер» - это клубы выше уровнем, а потому им и игроки необходимы более высокого уровня. Что касается финансовой стороны вопроса, то по деньгам все вышеперечисленные могут потянуть этих футболистов.

Можно еще вспомнить о «Милане», но этот клуб сейчас погряз в вопросе смены спортивного руководства после увольнения Бобана. Но знаю, что новые кураторы кадрового направления в клубе как раз специализируются на поиске и работе с молодыми талантами. Однако им нужно еще официально занять свои места в клубной структуре.

Но философия нового «Милана» как раз и будет ориентирована на такого типа решения - молодые талантливые футболисты за относительно небольшие по европейским меркам суммы.

- И пару слов о наших легионерах в Серии А. Как там Малиновский и Шахов? В Украине из-за коронавируса о них переживают...

- О Шахове не скажу, мы с ним не на связи. Что касается Малиновского, то он, как и все, на карантине. Переживает, так как они играли с «Валенсией», а там впоследствии пятерых больных коронавирусом обнаружили.

Плюс ко всему Малиновский живет в городе, где за последние три дня зафиксировано наибольшее количество умерших. Да и в целом их регион – Ломбардия – один из лидеров по инфицированным коронавирусом. К тому же, в семье Малиновского растет маленький ребенок. Страшно.