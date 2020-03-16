«Интерес Ромы к Мудрику объясним, а Цыганкову сбивают цену» - скаут Великих

К игрокам «Шахтера» и «Динамо» есть реальный интерес из Италии

  • 16.03.2020 17:38
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  • 3 комментария
«Интерес Ромы к Мудрику объясним, а Цыганкову сбивают цену» - скаут Великих
© Instagram. Алекс Великих (в центре)

Sport.ua пообщался с нашим соотечественником Алексом Великих, который с 2004 года работает в Италии скаутом по юношескому и молодежному направлениям, а также сотрудничает с рядом тамошних клубов – «Кальяри», «Эмполи», «Ювентусом», «Аталантой» и другими.

- Алекс, сегодня появилась информация об интересе «Ромы» и «Аталанты» к Михаилу Мудрику из «Шахтера». Насколько она может быть правдивой и что в Италии слышно по этой теме?

- Да, это правда. Своей игрой Мудрик на турнире Lazio Cup U-17 в 2018 году в Риме создал о себе очень сильное впечатление в Италии. На том турнире его признали лучшим игроком. Подходило много скаутов и директоров из клубов и агенств с вопросами о нем. «Рома» и «Ювентус» были теми двумя клубами, которые финансово могли потянуть такой трансфер.

В «Роме» тогда был еще Мончи, а в «Ювентусе» интерес исходил от Паратичи, который ныне работает спортивным директором клуба.

Нынешний интерес «Ромы» к Мудрику вполне объясним, так как спортивный директор римлян Джанлука Петраки давно работает с украинскими агентами, еще со времен переезда в «Торино» Василия Приймы.

- Как думаете, за сколько сейчас «Шахтер» потенциально будет готов расстаться с Мудриком?

- Я не знаю, сколько сейчас за него запросят. Но два года назад его цена уже составляла 3-5 миллионов евро. Однако отсутствие у Мудрика паспорта гражданина ЕС, и тот факт, что клубам нельзя осуществлять трансферы несовершеннолетних не позволили тогда сделке осуществиться.

Дело не дошло даже до официального предложения. Все закончилось общим интересом и обещаниями со стороны клубов следить за прогрессом игрока в дальнейшем.

С моей точки зрения, идеальной в этой ситуации была бы аренда Мудрика в топ-лигу с опцией выкупа для клуба, который арендует, и контрвыкупа для «Шахтера». Просто продать сейчас этого футболиста было бы глупо, но и оставлять его, не давая шансов играть в главной команде, тоже неправильно. Мудрик – это нестандартный игрок во всех аспектах для постсоветского футбола. Ему нужна Европа. Не знаю Италия ли. Возможно, Испания.

В Италии, наверное, Мудрику подошел бы клуб типа «Сампдории», который заигрывает молодых талантов и перепродает. Такая ситуация была бы интересной, но купить Мудрика, думаю, они не смогут. Возможно, тот вариант с  арендой, о котором я уже говорил, был бы наиболее приемлемым для всех.

- А по игрокам «Динамо» есть какие-то новости из Италии? Когда-то много говорили об интересе к Шапаренко… Сейчас, наверное, интересны Миколенко и Цыганков?

- Да, Миколенко – это главная трансферная цель среди футболистов «Динамо» для итальянских клубов. Также есть интерес и к Попову, но пока лишь на перспективу. По Цыганкову скажу из своих наблюдений, что ему пытаются сбить цену. Шапаренко как-то затерялся в «Динамо», и интерес к нему в Италии затух. А вот по Цыганкову интерес остается. Думаю, там только вопрос в цене.

- О каких клубах идет речь?

- «Рома», «Лацио», «Наполи», прежде всего. «Ювентус» и «Интер» - это клубы выше уровнем, а потому им и игроки необходимы более высокого уровня. Что касается финансовой стороны вопроса, то по деньгам все вышеперечисленные могут потянуть этих футболистов.

Можно еще вспомнить о «Милане», но этот клуб сейчас погряз в вопросе смены спортивного руководства после увольнения Бобана. Но знаю, что новые кураторы кадрового направления в клубе как раз специализируются на поиске и работе с молодыми талантами. Однако им нужно еще официально занять свои места в клубной структуре.

Но философия нового «Милана» как раз и будет ориентирована на такого типа решения - молодые талантливые футболисты за относительно небольшие по европейским меркам суммы.

- И пару слов о наших легионерах в Серии А. Как там Малиновский и Шахов? В Украине из-за коронавируса о них переживают...

- О Шахове не скажу, мы с ним не на связи. Что касается Малиновского, то он, как и все, на карантине. Переживает, так как они играли с «Валенсией», а там впоследствии пятерых больных коронавирусом обнаружили.

Плюс ко всему Малиновский живет в городе, где за последние три дня зафиксировано наибольшее количество умерших. Да и в целом их регион – Ломбардия – один из лидеров по инфицированным коронавирусом. К тому же, в семье Малиновского растет маленький ребенок. Страшно.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 16.03.2020 18:31
    0
    цыганкову цену не сбивают-он сам её сбил.. он полтора ода практически не показывает уровня европейского футбола.. мне кажется он чем то болен но умалчивают..хотя бы тот факт что он уже два года подряд пропускает зиние сборы-это ведь не спроста ия думаю не совпадение
    Ссылка
    Андрей Деко
      Андрей Деко, 16.03.2020 17:59
    0
    уй макаронникам в рыло, а не Миколенко и Цыганкова!
    Ссылка
    Т. Артём
      Т. Артём, 16.03.2020 17:54
    +1
    Мкдрык укр лигу не тянет, нужно отдавать в топ лиги. Ясно понятно что там заиграет
    Ссылка
    Т. Артём
      Т. Артём, 16.03.2020 17:54
    +1
    Мкдрык укр лигу не тянет, нужно отдавать в топ лиги. Ясно понятно что там заиграет
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 16.03.2020 18:31
    0
    цыганкову цену не сбивают-он сам её сбил.. он полтора ода практически не показывает уровня европейского футбола.. мне кажется он чем то болен но умалчивают..хотя бы тот факт что он уже два года подряд пропускает зиние сборы-это ведь не спроста ия думаю не совпадение
    Ссылка
    Андрей Деко
      Андрей Деко, 16.03.2020 17:59
    0
    уй макаронникам в рыло, а не Миколенко и Цыганкова!
    Ссылка
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