Милан расторг контракт с Бобаном. Он проработал 9 месяцев

«Милан» подтвердил информацию о расставании с легендарным экс-игроком Звонимиром Бобаном, который работал на должности директора футбольного отдела. Клуб поблагодарил Бобана за работу на протяжении девяти месяцев и пожелал всего наилучшего в дальнейшей карьере.

Отметим, что ранее была информация о том, что «Милан» также может покинуть технический директор Паоло Мальдини. На данный момент его будущее в клубе обсуждается.

Генеральный директор клуба Иван Газидис отметил, что клуб выражает всецелую поддержку наставнику команды Стефано Пиоли, который «проводит исключительную работу, повышая производительность команды».

После 25-ти сыгранных туров «Милан» занимает 7-е место в Серии А, имея в активе 36 очков.