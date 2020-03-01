Мальдини и Бобан могут покинуть Милан

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини и руководитель футбольного отдела «россонери» Звонимир Бобан могут покинуть итальянский клуб по завершении текущего сезона.

Функционеры недовольны тем, что владеющий клубом фонд Elliott не считался с их мнением относительно переговоров с главным тренером «Лейпцига» Ральфом Рангником.

Также Мальдини и Бобан не удовлетворены тем, что минувшей зимой «Милан» не получил средств для усиления состава.

После 25-ти сыгранных туров «Милан» занимает 7-е место в Серии А, имея в активе 36 очков.