Мальдини и Бобан могут покинуть Милан

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини и руководитель футбольного отдела «россонери» Звонимир Бобан могут покинуть итальянский клуб по завершении текущего сезона.
Функционеры недовольны тем, что владеющий клубом фонд Elliott не считался с их мнением относительно переговоров с главным тренером «Лейпцига» Ральфом Рангником.
Также Мальдини и Бобан не удовлетворены тем, что минувшей зимой «Милан» не получил средств для усиления состава.
После 25-ти сыгранных туров «Милан» занимает 7-е место в Серии А, имея в активе 36 очков.
Источник — Gazzetta dello Sport
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