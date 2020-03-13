Как известно, начиная с 23-го тура, команды украинской Премьер-Лиги разделились на две шестерки. В верхней из них, куда попали «Александрия» и «Колос», непосредственно пойдет борьба за медали чемпионата и за места в еврокубковых турнирах на следующий сезон. Так вот, что касается наград, то александрийцы пока еще сохраняют надежду на то, чтобы повторить свое прошлогоднее достижение и завоевать бронзовые медали, но в этом плане им обязательно надо выигрывать домашнюю игру с «Колосом».

Впрочем, добиться положительного результата в предстоящем матче хозяевам поля будет непросто. Во-первых, «Александрия» в последнее время явно испытывает проблемы с составом, так как по разным причинам после зимнего перерыва не могли помочь команде сразу несколько футболистов (кстати, из-за дисквалификации не сыграет в этом поединке Алексей Довгий). А, во-вторых, в двух поединках с «Колосом» подопечные Владимира Шарана набрали только одно очко.

Так, в первом круге в Киеве была зафиксирована ничья 1:1 (голы забили Денис Костышин с пенальти у «Колоса» и Владислав Бабогло у гостей). А во втором круге в Александрии совсем недавно 23 февраля местная команда и вовсе проиграла со счетом 1:2 (тогда у победителей дважды отличился Евгений Смирный, а у проигравших мяч провел Артем Ситало).

Следует также добавить, что в прошедшую среду «Александрия» провела еще трудный кубковый матч с динамовцами Киева, где пришлось играть не только 90, а еще и 30 дополнительных минут. Плюс итоговый результат оказался неудачным, что никак не добавило настроения ни футболистам, ни тренерам.

Что же касается «Колоса», то дебютанты Премьер-Лиги уже выполнили свою задачу на сезон, причем не только остались в элитном дивизионе, а и попали в первую шестерку. Так что никакого особого давления в оставшихся играх они испытывать не должны. В таких случаях игроки могут действовать на поле расковано и вполне могут во второй части чемпионата преподнести не один сюрприз, встречаясь с заранее определенными фаворитами.

Матч «Александрия» - «Колос» будет судить Игорь Пасхал из Херсона. Именно при нем в нынешнем сезоне александрийцы в 1/8 финала Кубка Украины обыграли луганскую «Зарю». А вот «Колос» встречался с этим арбитром еще будучи в первой лиге и тогда дома победил киевский клуб «Оболонь-Бровар».

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Панькив, Лучкевич, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Банада, Гречишкин, Задерака, Грицук, Мышенко, Ситало

«Колос»: Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец, Богданов, Ореховский, Вильхамссон, Смирный, Ильин, Лысенко

14 марта, суббота