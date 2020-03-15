Владимир ШАРАН: «Решили сделать очень серьезную ротацию»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал победу своих подопечных в матче против «Колоса» (4:2).

«После кубкового поединка мы увидели, что психологическое и физическое состояние игроков не на должном уровне. Поэтому решили сделать очень серьезную ротацию. Хотели сделать еще большую ротацию, но потом решили, что Дубра, Лучкевич и Гречишкин должны играть. В первом тайме мы сыграли не так, как хотелось бы, потому что не хватало некоторых игроков, которые бы усилили нашу игру. Самое главное, что мы сравняли счет, хотя могли проигрывать и 0:2 после первого тайма. Это придало нам уверенности, мы провели очень хороший второй тайм и добились победы.

Благодарен нашим болельщикам, мы их слышали. Это здорово, потому что думали, что будет тишина. Думаю, второй тайм в нашем исполнении понравился всем: и нашему президенту, и болельщикам, которые смотрели матч по телевизору».