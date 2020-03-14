Колос провалил первый экзамен в топ-6 УПЛ

Первым матчем для «Колоса» из села Ковалевка, после попадания команды Руслана Костышина в число шести наиболее успешных клубов страны в этом сезоне Украинской Премьер-лиги, стало гостевое противостояние в рамках двадцать третьего тура с «Александрией» Владимира Шарана. Не так давно зрители на трибунах КСК «Ника» наблюдали за становлением пути в верхнюю шестерку для «колосков» – дебютант этого сезона УПЛ переиграл местный коллектив со счетом 2:1, однако теперь матч проходил в отсутствии болельщиков по причине карантина по всей территории Украины.

И все же, тишины вокруг футбольного поля не было. Местная публика собралась у одного из входов на арену, и задавала темп для атак команд на первых минутах. Агрессивнее удалось начать гостям. «Колос» вышел победителем из борьбы за центр поля, после чего начал налаживать поставки мяча в штрафную соперников. Выстрел Богданова со штрафного был редким исключением, когда коллектив Костышина угрожал воротам Билыка с дальней дистанции. Преимущественно, на плечи Бондаренко были возложены обязанности выигрывать верховую борьбу в чужих владениях.

Обострение ситуации во владениях «Александрии» произошло в середине первого тайма, когда голкиперу хозяев пришлось спасать свою команду во время последовательных выпадов от Сорокина – дебютанта УПЛ в этой встрече. Станислав пристрелялся достаточно быстро, да еще оказался достаточно ловким для того, чтобы суметь пробить из центра штрафной по отскочившему от ног Бабогло мячу – 0:1!

Развитие событий не предвещало беды после этого для «Колоса». «Полиграфам» тяжело удавалось выходить из-под прессинга, однако выпад на последней минуте основного времени первого тайма получился просто образцовым. Грицук самостоятельно загрузил мяч на правый фланг, а потом пропустил между ног обратную передачу от Пашаева, после чего Гречишкин расстрелял ворота ударом под перекладину с лицевой границы штрафной.

Шаран был не спокоен по ходу первого тайма, так что совсем не удивили две замены от него после возвращения команд на поле. Кирилл Ковалец в последний раз играл за свою команду еще в середине декабря прошлого года, однако мигом сумел вклиниться в до боли знакомый для него механизм. Кроме этого, на поле вышел Максим Задерака для поддержания флангового направления атак.

А тут еще и соперники начали оказывать помощь игрокам «Александрии». Две последовательные ошибки от Максима Максименко перевернули для «Колоса» игру с ног на голову. Сначала, центральный защитник потянул за шею Бабогло во время борьбы за подачу углового с левого фланга, после чего Грицук ударом с пенальти в правую девятку вывел свою команду вперед впервые в этой встрече. Затем, Максименко ужасно отдал передачу назад на Яшкова с правого фланга, подставив допустившего ошибку во время выноса голкипера. Наказание от Ковальца последовало незамедлительно.

Устроить второй подряд камбэк на фоне недавней игры с донецким «Шахтером» было проблематично, однако «Колос» попытался. Билык ошибся с выходом на перехват навеса с углового с левого фланга, чем воспользовался Лысенко. И все же, сил на полноценное сопротивление у гостей явно не хватало. Затянутый вынос мяча от Черноморца из штрафной подарил его Задераке, а Максим расстрелял Яшкова с близкой дистанции. Перевернуть игру в очередной раз за счет похожих на действия тренера команды соперников замен у Костышина не получилось, в результате чего его команда потерпела первое поражение во второй части сезона и уже на 16 очков отстает от пятой строчки.

В следующем туре «Колосу» предстоит сыграть на «Оболонь-Арене» против черниговской «Десны», а «Александрия» вновь будет играть на «Нике», вновь при пустых трибунах, но уже против луганской «Зари». Если, конечно, позволит ситуация с коронавирусом.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.



Александрия – Колос – 4:2



Гречишкин, 45, Грицук, 55 (пен.), Ковалец, 64, Задерака, 89 – Сорокин, 35, Лысенко, 80



Безбородько, 6, Бабогло, 60, Лучкевич, 90+3 – Ориховский, 3, Вильхамссон, 23, Сорокин, 45, Максименко, 54, Ефремов, 84



Александрия: Билык – Вантух, Дубра, Бабогло, Пашаев – Запорожан (Ковалец, 46), Грицук, Гречишкин – Мышенко (Задерака, 46), Безбородько (Ситало, 82), Лучкевич.

Колос: Яшков – Черноморец, Парамонов, Максименко, Ефремов – Ориховский – Вильхамссон, Богданов, Сорокин (Кожушко, 56), Морозко (Ильин, 58) – Бондаренко (Лысенко, 65).



Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).



Стадион: КСК «Ника» (Александрия).



Удары (в створ): 11 (7) – 7 (6)

Угловые: 6 – 6

Оффсайды: 0 – 1.

АЛЕКСАНДРИЯ-КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Температура: 6°C