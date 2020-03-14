23-й тур
Александрия
4:2
Колос К
14.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Колос провалил первый экзамен в топ-6 УПЛ

Александрия организовала результативный ответ на поражение трехнедельной давности

  • 14.03.2020 18:56
  • 1620 просмотров
  • 1 комментарий
Колос провалил первый экзамен в топ-6 УПЛ
© ФК Александрия

Первым матчем для «Колоса» из села Ковалевка, после попадания команды Руслана Костышина в число шести наиболее успешных клубов страны в этом сезоне Украинской Премьер-лиги, стало гостевое противостояние в рамках двадцать третьего тура с «Александрией» Владимира Шарана. Не так давно зрители на трибунах КСК «Ника» наблюдали за становлением пути в верхнюю шестерку для «колосков» – дебютант этого сезона УПЛ переиграл местный коллектив со счетом 2:1, однако теперь матч проходил в отсутствии болельщиков по причине карантина по всей территории Украины.

И все же, тишины вокруг футбольного поля не было. Местная публика собралась у одного из входов на арену, и задавала темп для атак команд на первых минутах. Агрессивнее удалось начать гостям. «Колос» вышел победителем из борьбы за центр поля, после чего начал налаживать поставки мяча в штрафную соперников. Выстрел Богданова со штрафного был редким исключением, когда коллектив Костышина угрожал воротам Билыка с дальней дистанции. Преимущественно, на плечи Бондаренко были возложены обязанности выигрывать верховую борьбу в чужих владениях.

Обострение ситуации во владениях «Александрии» произошло в середине первого тайма, когда голкиперу хозяев пришлось спасать свою команду во время последовательных выпадов от Сорокина – дебютанта УПЛ в этой встрече. Станислав пристрелялся достаточно быстро, да еще оказался достаточно ловким для того, чтобы суметь пробить из центра штрафной по отскочившему от ног Бабогло мячу – 0:1!

Развитие событий не предвещало беды после этого для «Колоса». «Полиграфам» тяжело удавалось выходить из-под прессинга, однако выпад на последней минуте основного времени первого тайма получился просто образцовым. Грицук самостоятельно загрузил мяч на правый фланг, а потом пропустил между ног обратную передачу от Пашаева, после чего Гречишкин расстрелял ворота ударом под перекладину с лицевой границы штрафной.

Шаран был не спокоен по ходу первого тайма, так что совсем не удивили две замены от него после возвращения команд на поле. Кирилл Ковалец в последний раз играл за свою команду еще в середине декабря прошлого года, однако мигом сумел вклиниться в до боли знакомый для него механизм. Кроме этого, на поле вышел Максим Задерака для поддержания флангового направления атак.

А тут еще и соперники начали оказывать помощь игрокам «Александрии». Две последовательные ошибки от Максима Максименко перевернули для «Колоса» игру с ног на голову. Сначала, центральный защитник потянул за шею Бабогло во время борьбы за подачу углового с левого фланга, после чего Грицук ударом с пенальти в правую девятку вывел свою команду вперед впервые в этой встрече. Затем, Максименко ужасно отдал передачу назад на Яшкова с правого фланга, подставив допустившего ошибку во время выноса голкипера. Наказание от Ковальца последовало незамедлительно.

Устроить второй подряд камбэк на фоне недавней игры с донецким «Шахтером» было проблематично, однако «Колос» попытался. Билык ошибся с выходом на перехват навеса с углового с левого фланга, чем воспользовался Лысенко. И все же, сил на полноценное сопротивление у гостей явно не хватало. Затянутый вынос мяча от Черноморца из штрафной подарил его Задераке, а Максим расстрелял Яшкова с близкой дистанции. Перевернуть игру в очередной раз за счет похожих на действия тренера команды соперников замен у Костышина не получилось, в результате чего его команда потерпела первое поражение во второй части сезона и уже на 16 очков отстает от пятой строчки.

В следующем туре «Колосу» предстоит сыграть на «Оболонь-Арене» против черниговской «Десны», а «Александрия» вновь будет играть на «Нике», вновь при пустых трибунах, но уже против луганской «Зари». Если, конечно, позволит ситуация с коронавирусом.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

Александрия – Колос – 4:2

 Гречишкин, 45, Грицук, 55 (пен.), Ковалец, 64, Задерака, 89 – Сорокин, 35, Лысенко, 80

 Безбородько, 6, Бабогло, 60, Лучкевич, 90+3 – Ориховский, 3, Вильхамссон, 23, Сорокин, 45, Максименко, 54, Ефремов, 84

Александрия: Билык – Вантух, Дубра, Бабогло, Пашаев – Запорожан (Ковалец, 46), Грицук, Гречишкин – Мышенко (Задерака, 46), Безбородько (Ситало, 82), Лучкевич.

Колос: Яшков – Черноморец, Парамонов, Максименко, Ефремов – Ориховский – Вильхамссон, Богданов, Сорокин (Кожушко, 56), Морозко (Ильин, 58) – Бондаренко (Лысенко, 65).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 11 (7) – 7 (6)
Угловые: 6 – 6
Оффсайды: 0 – 1.

АЛЕКСАНДРИЯ-КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 6°C

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    sidor brens
    online
      sidor brens, 14.03.2020 19:01
    0
    Так они тут обречены стать донором очков, как и Львов в прошлом сезоне. Но карантан будет и тут...
    Ну а так веселуха по голам радует глаз болельщиков
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 14.03.2020 19:01
    0
    Так они тут обречены стать донором очков, как и Львов в прошлом сезоне. Но карантан будет и тут...
    Ну а так веселуха по голам радует глаз болельщиков
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности