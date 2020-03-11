Катерина Козлова начала работать под руководством немецкого экс-теннисиста

Украинскую спортсменку тренирует Кристофер Кас

  • 11.03.2020 02:35
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Катерина Козлова начала работать под руководством немецкого экс-теннисиста
© WTA. Катерина Козлова

Катерина Козлова сообщила, что начала работать с Кристофером Касом.

Это пробный период сотрудничества с немецким тренером, который изначально рассчитан на время турниров в Индиан-Уэллс и Майами.

Кристофер Кас – 39-летний экс-теннисист и тренер, за карьеру игрока победил на 5 парных турнирах ATP, был полуфиналистом парного Уимблдона (2011), четвертьфиналистом на Australian Open (2012) и US Open (2008) в паре. В дуэте с немкой Сабин Лисицки занял четвертое место в миксте на Олимпийских Играх в Лондоне в 2012 году, а после завершения профессиональной карьеры теннисиста стал тренировать Лисицки. Также Кас сотрудничал с еще одной соотечественницей – Моной Бартель.

Далее Катерина Козлова сыграет на турнире WTA 125k в Гвадалахаре (Мексика), который пройдет с 16 по 21 марта.

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Источник — Большой теннис Украины

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