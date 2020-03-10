Козлова и Завацкая заявились на турнир WTA 125k в Гвадалахаре

Украинки сыграют на соревнованиях в Мексике

  • 10.03.2020 14:08
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Козлова и Завацкая заявились на турнир WTA 125k в Гвадалахаре
© ФТУ. Катарина Завацкая

Украинские теннисистки Катерина Козлова и Катарина Завацкая на следующей неделе выступят на турнире WTA 125k в Гвадалахаре (Мексика).

Катерина Козлова (№98 WTA) попала в список участниц основной сетки соревнований. 

Катарина Завацкая (№105 WTA) начнет участие на турнире с квалификации.

Напомним, что обе теннисистки должны были выступить в квалификации обязательного Премьера в Индиан-Уэллс, но турнир был отменен из-за коронавируса.

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Источник — Большой теннис Украины

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