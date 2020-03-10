Козлова и Завацкая заявились на турнир WTA 125k в Гвадалахаре

Украинские теннисистки Катерина Козлова и Катарина Завацкая на следующей неделе выступят на турнире WTA 125k в Гвадалахаре (Мексика).

Катерина Козлова (№98 WTA) попала в список участниц основной сетки соревнований.

Катарина Завацкая (№105 WTA) начнет участие на турнире с квалификации.

Напомним, что обе теннисистки должны были выступить в квалификации обязательного Премьера в Индиан-Уэллс, но турнир был отменен из-за коронавируса.