В среду, 11-го марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский ПСЖ примет «Боруссию Д».

Поединок состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» без зрителей. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Первый поединок закончился победой немцев со счетом 2:1.

ПСЖ – «Боруссия Д». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире поединок ПСЖ – «Боруссия Д» покажет телеканал «Футбол 1».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПСЖ – «Боруссия Д».