ПСЖ – Боруссия Д. Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится в среду, 11-го марта

  • 10.03.2020 16:02
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ПСЖ – Боруссия Д. Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов
© ФК Боруссия Дортмунд

В среду, 11-го марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский ПСЖ примет «Боруссию Д».

Поединок состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» без зрителей. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Первый поединок закончился победой немцев со счетом 2:1.

ПСЖ – «Боруссия Д». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире поединок ПСЖ – «Боруссия Д» покажет телеканал «Футбол 1».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПСЖ – «Боруссия Д».

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Источник — Sport.ua

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