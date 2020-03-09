ФОТО. Первая большая победа Бондаренко после возвращения

33-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко выиграла свой четвертый парный титул WTA в карьере, став победительницей соревнований в Монтеррее.
В дуэте с 29-летней канадской спортсменкой Шэрон Фичмен Бондаренко впервые после возвращения, связанного с рождением второго ребенка, стала обладательницей титула.
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Источник — Sport.ua
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Бажаємо Катерині подальших успіхів1
Бажаємо Катерині подальших успіхів1
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