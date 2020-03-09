ФОТО. Первая большая победа Бондаренко после возвращения

Украинка выиграла свой четвертый парный титул WTA в карьере

  • 09.03.2020 19:03
  • 993 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Первая большая победа Бондаренко после возвращения
© WTA. Катерина Бондаренко и Шэрон Фичмен

33-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко выиграла свой четвертый парный титул WTA в карьере, став победительницей соревнований в Монтеррее.

В дуэте с 29-летней канадской спортсменкой Шэрон Фичмен Бондаренко впервые после возвращения, связанного с рождением второго ребенка, стала обладательницей титула.
 

bondarenko-i-fichmen-vyigrali-turnir-v-monterree
bondarenko-i-fichmen-vyigrali-turnir-v-monterree-foto-1
bondarenko-i-fichmen-vyigrali-turnir-v-monterree-foto-2
bondarenko-i-fichmen-vyigrali-turnir-v-monterree-foto-3
bondarenko-i-fichmen-vyigrali-turnir-v-monterree-foto-4
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 09.03.2020 19:50
    +2
    Вітаємо! Молодчинка!
    Бажаємо Катерині подальших успіхів1
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 09.03.2020 19:50
    +2
    Вітаємо! Молодчинка!
    Бажаємо Катерині подальших успіхів1
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности