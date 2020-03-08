Катерина Бондаренко стала победительницей парного турнира в Монтеррее

Украинская теннисистка вместе с канадкой Шэрон Фичмен обыграла дуэт Като/Ван

  • 08.03.2020 23:36
  • 1125 просмотров
  • 1 комментарий
Катерина Бондаренко стала победительницей парного турнира в Монтеррее
© Twitter. Катерина Бондаренко

33-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№404 WTA) стала победительницей парного турнира в мексиканском Монтеррее.

В дуэте с 29-летней канадской спортсменкой Шэрон Фичмен украинка в трех сетах одолела японско-китайскую пару Мия Като/Яфань Ван — 4:6, 6:3, 10:7.

Поединок длился 1 час 26 минут.

Это первый титул Бондаренко после ее возвращения на корт после рождения второго ребенка.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 08.03.2020 23:53
    +3
    Молодцы. Обидно конечно в первом сете при 4:1 проиграть 5 сетов к рядую. И судья, сучка крашенная, одно очко тупо отдала соперницам. Вроде мелочь, а -100 к морали получили...
    Тренер у них это нечто)) тип просто бесполезен)) походу муж Кати взял с собой собутыльника, чтоб вдали от дома было веселее)
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 08.03.2020 23:53
    +3
    Молодцы. Обидно конечно в первом сете при 4:1 проиграть 5 сетов к рядую. И судья, сучка крашенная, одно очко тупо отдала соперницам. Вроде мелочь, а -100 к морали получили...
    Тренер у них это нечто)) тип просто бесполезен)) походу муж Кати взял с собой собутыльника, чтоб вдали от дома было веселее)
    Ссылка
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