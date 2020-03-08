Катерина Бондаренко стала победительницей парного турнира в Монтеррее

33-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№404 WTA) стала победительницей парного турнира в мексиканском Монтеррее.
В дуэте с 29-летней канадской спортсменкой Шэрон Фичмен украинка в трех сетах одолела японско-китайскую пару Мия Като/Яфань Ван — 4:6, 6:3, 10:7.
Поединок длился 1 час 26 минут.
Это первый титул Бондаренко после ее возвращения на корт после рождения второго ребенка.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Тренер у них это нечто)) тип просто бесполезен)) походу муж Кати взял с собой собутыльника, чтоб вдали от дома было веселее)
Тренер у них это нечто)) тип просто бесполезен)) походу муж Кати взял с собой собутыльника, чтоб вдали от дома было веселее)
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.