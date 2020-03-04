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Шахтер Донецк
4:1
Днепр-1
04.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Луиш КАШТРУ: «Нас ничего не интересует, кроме результата»

Главный тренер донецкого «Шахтера» прокомментировал победу в матче против «Днепра-1»

  • 04.03.2020 22:49
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Луиш КАШТРУ: «Нас ничего не интересует, кроме результата»
© twitter.com/fcshakhtar. Луиш Каштру

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал победу «горняков» в матче против «Днепра-1» (4:1).

- Сегодня вышли игроки, которые добывают результат. Это с учетом того, что в Полтаве была ротация?
- Мы никакой ошибки не допустили в Полтаве. Когда мы делаем то, что нужно, это не ошибка. Ошибка была в прошлом матче. Мы не играли на том уровне, не было организованы так, как нужно. Позволяли «Ворскле» контролировать игру и проходить везде зоны, которые должны закрывать. Мы играем в очень плотном календаре, а игроки - не роботы. Они не могут постоянно выступать в каждом матче. Есть определенный план, и мы в некоторых матчах должны предоставлять большинству игроков отдых. Именно это мы сделали в Полтаве. Мы знали, что рискуем, но иногда в жизни это нужно, чтобы воспользоваться этим в будущем. Сегодня был состав, который, мы считали, находится в лучших кондициях, чтобы играть. Провели очень квалифицированную игру, которая привела к победе. Было создано большое количество моментов, не все из которых удалось реализовать. Поздравляю весь коллектив с тем, что было сделано сегодня. Не только тех, кто играл, а всех, кто ежедневно работает.

- Вы сегодня были настолько сильными или соперник - слабым?
- Иногда, когда побеждаешь, начинают недооценивать соперника, а не ценить победителя. Считаю, что соперник - квалифицированная команда. Стоит напомнить, что «Днепр-1» выиграл 3:1 у «Динамо». Иногда люди забывают о том, что было совсем недавно. Я ни в коем случае не забываю об этом. Но благодаря тому, что мы делали сегодня на поле, возможно, показалось, что игра далась нам легко. Не скажу, что это был супертяжелый матч для нас. Когда анализировали соперника, все понимали, что работа будет тяжелая. Только с нашей работой мы сможем сделать игру легкой. Это сегодня и произошло. Поздравляю игроков за все то, что они продемонстрировали на поле.

- Насколько повлиял быстрый гол на результат матча? И из-за чего не удалось забить больше, чем четыре гола, несмотря на огромное количество моментов?
- Да, голы на первых минутах, конечно, сняли с нас давление. Было важно показать хороший футбол и добиться результата. Это была одна из лучших игр «Шахтера». Мы действительно создавали много моментов, даже во втором тайме. Да, не все реализовали, но в футболе такое случается. Нас ничего не интересует, кроме результата. Команда атакует и защищается вместе, высоко прессингует, разнообразно атакует. Все это нам удалось сегодня. На один гол больше или меньше - главное победа, которой мы достигли. Но я согласен с вами относительно ранних голов. Действительно подействовали. Это позволило команде несколько отдохнуть и чувствовать себя спокойно в течение всего матча.

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Источник — СК Днепр-1

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