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04.03.2020 19:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Днепряне попытаются отобрать очки у очередного гранда

  • 03.03.2020 09:40
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Шахтер – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Шахтер Донецк

В среду, 4 марта, состоится поединок 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» примет «Днепр-1».

За два тура до завершения первой части первенства «горняки» единолично возглавляют таблицу с гандикапом в 13 баллов над луганской «Зарей», которая идет второй. Днепряне, наоборот, ведут отчаянную борьбу за шестую строчку, которая позволит им соревноваться в первой «шестерке». Сейчас «Днепр-1» занимает восьмую строчку, отставая от «Колоса» на 6 очков. Поэтому команде Дмитрия Михайленко нужно побеждать в двух матчах, и надеяться на то, что команда Костышина потеряет очки, как и мариупольцы, имеющие одинаковое количество баллов с днепрянами.

В прошлом туре обе команды достигли сенсационных результатов, с той лишь разницей, что для «Днепра-1» сенсация была со знаком плюс, а для «Шахтера» - со знаком минус. В 20 туре команда Луиша Каштру потерпела первое поражение в нынешнем чемпионате, от аутсайдера полтавской «Ворсклы» (0:1). Стоит отметить, что «зелено-белые» доигрывали матч в меньшинстве.

Частичным оправданием для «горняков» может служить плотный игровой график, ведь накануне они провели тяжелый поединок против «Бенфики» (3:3) в Лиге Европы. И поэтому тренерский штаб «оранжево-черных» провел радикальную ротацию состава, выпустив со старта 8 «свежих» футболистов. Более того, даже в запасе не было лидеров: Тайсона, Мораеса, Степаненко и других. И как результат - неожиданное поражение «горняков», которые в последний раз покидали поле побежденными 3 августа 2018 года, тогда их переиграло киевское «Динамо».

Нет сомнений, что на поединок против днепрян Луиш Каштру выставит оптимальный на сегодня состав, ведь хозяев устроит только победа - статус лидера чемпионата обязывает.

Днепряне прошлого тура шокировали футбольную общественность, переиграв киевское «Динамо» со счетом 3:1. Хет-триком отметился арендованный у киевлян форвард Владислав Супряга. И хотя практически с начала встречи «бело-синие» играли в меньшинстве, все же свои победные голы «Днепр-1» забил уже в равных составах.

Сумеют ли подопечные Дмитрия Михайленко настроиться на очередного гранда, и отобрать у него очки - узнаем 4 марта. В украинском чемпионате есть такая тенденция: команды, которые переигрывают одного из лидеров, в следующем поединке выглядят бледно. Будем надеяться, что днепряне станут исключением из этого правила.

Кадровая ситуация накануне матча следующая: у гостей пропускает игру Владимир Полевой, которого удалили в игре с «Динамо». Зато сможет принять участие Сергей Булеца, который по договоренности не играл с киевлянами. У «горняков» повреждения имеют Маркос Антонио и Виктор Коваленко, их участие под вопросом.

Поединок первого круга в Днепре завершился победой «Шахтера» (2:0). Фаворитом предстоящего матча, конечно, является команда Луиша Каштру, однако днепряне тоже умеют делать сюрпризы - проверено «динамовцами».

Ориентировочные составы.

«Шахтер»: Пятов – Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Додо, Степаненко, Алан Патрик, Майкон, Марлос, Тайсон, Мораес.

«Днепр-1»: Юрчук – Шаповал, Логинов, Лопыренок, Адамюк, Кравченко, Ди Франко, Когут, Вакулко, Коркишко, Супряга.

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4 марта, среда

«Шахтер» «Днепр-1»
Харьков. Стадион ОСК «Металлист». 19:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ШАХТЕР – ДНЕПР-1. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ
 Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

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