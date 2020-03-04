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Шахтер Донецк
4:1
Днепр-1
04.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер в Харькове разгромил Днепр-1

Команда Дмитрия Михайленко лишилась шансов попасть в первую шестерку чемпионата

  • 04.03.2020 20:55
  • 4063 просмотра
  • 37 комментариев
Шахтер в Харькове разгромил Днепр-1
© shakhtar.com

«Шахтер» и «Днепр» решают в чемпионате Украины разные задачи. Но поскольку их основные конкуренты сыграли чуть раньше, то обеим командам в очном противостоянии желательно было побеждать. 

Днепрянам только победа оставляла хоть какие-то шансы на попадание в первую шестерку, которая поведет борьбу за место в еврокубках. А выигрыши «Зари» и «Динамо» приблизили эти клубы к лидеру турнирной таблицы на 10 и 11 очков соответственно. Что, разумеется, совсем не нравилось «горнякам». 

Подошли команды к матчу с противоположными эмоциями. «Днепр-1» в предыдущем туре уверенно обыграл «Динамо», а «Шахтер» минимально уступил одному из аутсайдеров, «Ворскле». Правда, ту игру подопечные Луиша Каштру провели практически резервным составом. Так что на матч с «Днепром» наставник выпустил сразу 7 новых игроков! Что говорило о самом что ни на есть серьезном настрое на поединок.

И настрой этот проявился с первых же минут встречи. Уже на 3-й минуте Коноплянка нанес классный удар под дальнюю штангу, но вратарь гостей кулаками выбил мяч. Как оказалось, тем самым отсрочив гол буквально на минуту. Тете подал угловой, Кривцов выиграл «второй этаж» и головой пробил под штангу – 1:0. Отметим, что это уже второй гол защитника «Шахтера» в нынешнем чемпионате.

Второй угловой у ворот Юрчука состоялся через 5 минут – и тоже завершился голом. Правда, на этот раз с первой попытки защитники выбили мяч, но после повторной подачи Мораес головой пробил без помех. Мяч летел мимо голкипера, но вмешался Адамюк, отобрав мяч у Жуниора и записав взятие ворот на себя в качестве автогола – 2:0.

У «Днепра» не получалось абсолютно ничего, а хозяева играли в свое удовольствие. И вскоре провели показательную комбинацию. Исмаили из угла штрафной отдал в центр на Мораеса, а тот отпасовал чуть вперед – и Тайсон в касание пробил под дальнюю штангу. Счет 3:0 продержался еще меньше, чем 1:0. Все тот же Мораес вывел на удар Тете, но с выстрелом бразильца справился голкипер. Правда, отбил мяч перед собой, и набежавший Коноплянка в касание довел счет до совсем уже неприличного – 4:0. К середине первого тайма «Шахтер» забил столько же, сколько за два предыдущих матча с «Днепром-1». 

Но и на этом «горняки» не остановились. Правда, начали совсем уж заигрываться. Исмаили (дважды!) и Тайсон не реализовали выходы один на один. А порой подопечные Луиша Каштру, казалось, стремились буквально завести мяч в ворота, устраивая перепасовку в штрафной соперника. И на предпоследней минуте едва не поплатились. Хобленко оказался один перед Пятовым, уложил того на газон и пробил, казалось, наверняка, но Матвиенко успел вернуться к воротам и в падении выбил мяч. 

В перерыве Дмитрий Михайленко сделал две замены. Получил шанс дебютировать за «Днепр-1» Лукас Тейлор, прошлый сезон отыгравший за Львов», а первую часть нынешнего – за португальский «Эшторил». А в нападении Хобленко сменил герой матча с «Динамо» Супряга. Но это мало помогло гостям. «Шахтер» играючи развивал атаки, создавал моменты и не реализовывал их. У днепрян шансов практически не было вплоть до 81-й минуты. Назаренко решился на удар от линии штрафной, под выстрел бросился вышедший на замену Бондарь. Мяч попал ему в грудь и отскочил в отставленную руку. Рефери без промедлений указал на точку. Приговор привел в исполнение Супряга, разведя голкипера и мяч по противоположным углам ворот – 4:1.

Впрочем, это был разве что гол престижа. На финальный штурм «Днепр» не пошел, а «Шахтер» не очень-то стремился восстановить разницу в счете. Футболисты потихоньку доиграли поединок до финального свистка. Команда Михайленко лишилась даже теоретических шансов попасть в первую шестерку. Но при этом от нее (и от «Шахтера»!) зависит судьба последней путевки в топ-6! В следующем туре «горняки» едут в гости к «Колосу» (который сейчас на 6-й строчке с 26-тью очками). А «Днепр-1» примет «Мариуполь» (7-е место, 25 баллов).

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Шахтер» – «Днепр-1» – 4:1

 Сергей Кривцов (4), Владимир Адамюк (9, автогол), Тайсон (19), Евгений Коноплянка (23) - Владислав Супряга (82, с пенальти).

 Валерий Бондарь (81) - Сергей Логинов (22), Франциско Ди Франко (34), Александр Назаренко (55), Владислав Шаповал (67).

«Шахтер»: Андрей Пятов - Исмаили, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (Валерий Бондарь, 60), Додо - Тайсон, Майкон, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка (Артем Бондаренко, 70), Тете - Жуниор Мораес (Фернандо, 74).

«Днепр-1»: Валерий Юрчук - Сергей Логинов, Максим Лопыренок, Владислав Шаповал, Владимир Адамюк - Юрий Вакулко, Сергей Кравченко (Арсений Батагов, 63), Александр Назаренко, Франциско Ди Франко - Алексей Хобленко (Владислав Супряга, 46), Алексей Чичиков (Лукас Тейлор, 46).

Стадион: «Металлист» (Харьков).

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 04.03.2020 21:54
    0
    axylinam, 04.03.2020 21:23
    Такое впечатление по двум последним турам и в частности по этой игре,что Мариуполь не совсем честными методами пытаются запихнуть в шестёрку
    Блин, вот вы наркоманы. Хоть кто-то может объяснить зачем Шахте Марик в топ 6 при таком отрыве?))) Зачем такие сложные схемы? Ради чего? Вы таблицу видели?
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 04.03.2020 21:52
    0
    jekаfunny, 04.03.2020 21:43
    Надеюсь Шева вообще не возьмёт этого Иуду - пенсионера
    да я понять не могу логику чувака написавшего,что- Мораес будет основным на Евро,у него четыре игры и 0 мячей!
    Яремчук семь игр и 4 мяча
    ЛЕ-11 игр и 7 мячей,жалко травмировался ,но молю Бога чтобы востановился к Евро,ибо с "основным" Мораесом ,можно пролететь
    Ссылка
    yushkovvasiliy
    online
      yushkovvasiliy, 04.03.2020 21:50
    0
    Новая фишка взорвала интернет — теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир теперь можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно---- https://t1p.de/ydrc
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 04.03.2020 21:47
    +1
    Predator, 04.03.2020 21:44
    Учитесь дырявые как нужно Днепр обыгрывать . Хотя толку вам учится. Из помойной ямы вы уже не вылезете.
    Динамо может землероек, точно так же, научить Ворсклу обыгрывать
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 04.03.2020 21:44
    -6
    Учитесь дырявые как нужно Днепр обыгрывать . Хотя толку вам учится. Из помойной ямы вы уже не вылезете.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.03.2020 21:43
    +1
    Великий комбинатор, 04.03.2020 21:34
    болбоем основным-это его))
    Надеюсь Шева вообще не возьмёт этого Иуду - пенсионера
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 04.03.2020 21:34
    +2
    jekаfunny, 04.03.2020 21:31
    Водоносидьщиком
    болбоем основным-это его))
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 04.03.2020 21:33
    +2
    serge_kr, 04.03.2020 21:25
    Отличная игра Шахтера, Мораес будет основным на Евро
    заменили пацана -берегут на Евро))
    кстати-отборочные игры на Евро-4 матча-0голов
    ЛЕ; 2матча-0голов
    ЛЧ: 6 матчей--2 гола
    короче забивной пацан,быть ему основным на Евро))без него не справятся))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.03.2020 21:31
    0
    serge_kr, 04.03.2020 21:25
    Отличная игра Шахтера, Мораес будет основным на Евро
    Водоносидьщиком
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.03.2020 21:30
    +1
    UKRAINE FAN, 04.03.2020 21:26
    Только Русин уже не успеет уйти в Зарю что бы форму набрать . А в динамо он ее только потеряет!
    Посмотрим
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 04.03.2020 21:28
    -2
    Спокойно за пол тайма сделали дело и готовимся дальше!
    Ссылка
    XoXoTyH
      XoXoTyH, 04.03.2020 21:26
    -4
    axylinam, 04.03.2020 21:23
    Такое впечатление по двум последним турам и в частности по этой игре,что Мариуполь не совсем честными методами пытаются запихнуть в шестёрку
    Зачем?
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 04.03.2020 21:26
    +1
    J0e777, 04.03.2020 21:24
    Не обращайте внимания. Он же из даунецка - края алкашей, наркоманов и обиженых пид..ров. Вот он - всё вместе взятое
    да таких либо изолировать надо,либо в три метра извистью засыпать,чтобы не воняло.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 04.03.2020 21:26
    0
    jekаfunny, 04.03.2020 21:05
    Самое отличное, что забил Супряга
    Глядишь к Евро парень наберёт , и у нас будет целых три форварда
    Времечке, Русин и Супряга
    Только Русин уже не успеет уйти в Зарю что бы форму набрать . А в динамо он ее только потеряет!
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 04.03.2020 21:25
    -4
    Отличная игра Шахтера, Мораес будет основным на Евро
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 04.03.2020 21:24
    -2
    Великий комбинатор, 04.03.2020 21:19
    самое большое дерьмо на этом сайте -это ты мразь утырочная
    так что завали епало и пугай таких ,как ты дебилов конченных
    Не обращайте внимания. Он же из даунецка - края алкашей, наркоманов и обиженых пид..ров. Вот он - всё вместе взятое
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 04.03.2020 21:23
    0
    Такое впечатление по двум последним турам и в частности по этой игре,что Мариуполь не совсем честными методами пытаются запихнуть в шестёрку
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 04.03.2020 21:23
    -1
    dima.krot, 04.03.2020 21:20
    У чаечек и юмор такой же, как у пятнистых сов.
    какой юмор у пятнистых сов?судя по всему ты орнитолог?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 04.03.2020 21:23
    0
    Al Zolo, 04.03.2020 21:20
    все было ясно доигры-не бывает так чтоб команда после сенсационной победы и шанса спасти сезон
    безвольно сливается немотивированному по идее сопернику...
    Бабло рулит ЧУкром
    Так а в чем многоходовка?))) Открой тайну?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.03.2020 21:20
    -6
    все было ясно доигры-не бывает так чтоб команда после сенсационной победы и шанса спасти сезон
    безвольно сливается немотивированному по идее сопернику...
    Бабло рулит ЧУкром
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 04.03.2020 21:00
    +5
    Осталось чтоб этих шансов лишился Арендуполь. И Днепр-1 может этому поспособствовать.
    Ссылка
    Roma Dilniy
    online
      Roma Dilniy, 04.03.2020 21:18
    +4
    шахтар наберає хід гарна гра
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 04.03.2020 21:34
    +2
    jekаfunny, 04.03.2020 21:31
    Водоносидьщиком
    болбоем основным-это его))
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 04.03.2020 21:33
    +2
    serge_kr, 04.03.2020 21:25
    Отличная игра Шахтера, Мораес будет основным на Евро
    заменили пацана -берегут на Евро))
    кстати-отборочные игры на Евро-4 матча-0голов
    ЛЕ; 2матча-0голов
    ЛЧ: 6 матчей--2 гола
    короче забивной пацан,быть ему основным на Евро))без него не справятся))
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 04.03.2020 21:47
    +1
    Predator, 04.03.2020 21:44
    Учитесь дырявые как нужно Днепр обыгрывать . Хотя толку вам учится. Из помойной ямы вы уже не вылезете.
    Динамо может землероек, точно так же, научить Ворсклу обыгрывать
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.03.2020 21:43
    +1
    Великий комбинатор, 04.03.2020 21:34
    болбоем основным-это его))
    Надеюсь Шева вообще не возьмёт этого Иуду - пенсионера
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.03.2020 21:30
    +1
    UKRAINE FAN, 04.03.2020 21:26
    Только Русин уже не успеет уйти в Зарю что бы форму набрать . А в динамо он ее только потеряет!
    Посмотрим
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 04.03.2020 21:26
    +1
    J0e777, 04.03.2020 21:24
    Не обращайте внимания. Он же из даунецка - края алкашей, наркоманов и обиженых пид..ров. Вот он - всё вместе взятое
    да таких либо изолировать надо,либо в три метра извистью засыпать,чтобы не воняло.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 04.03.2020 21:54
    0
    axylinam, 04.03.2020 21:23
    Такое впечатление по двум последним турам и в частности по этой игре,что Мариуполь не совсем честными методами пытаются запихнуть в шестёрку
    Блин, вот вы наркоманы. Хоть кто-то может объяснить зачем Шахте Марик в топ 6 при таком отрыве?))) Зачем такие сложные схемы? Ради чего? Вы таблицу видели?
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 04.03.2020 21:52
    0
    jekаfunny, 04.03.2020 21:43
    Надеюсь Шева вообще не возьмёт этого Иуду - пенсионера
    да я понять не могу логику чувака написавшего,что- Мораес будет основным на Евро,у него четыре игры и 0 мячей!
    Яремчук семь игр и 4 мяча
    ЛЕ-11 игр и 7 мячей,жалко травмировался ,но молю Бога чтобы востановился к Евро,ибо с "основным" Мораесом ,можно пролететь
    Ссылка
    yushkovvasiliy
    online
      yushkovvasiliy, 04.03.2020 21:50
    0
    Новая фишка взорвала интернет — теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир теперь можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно---- https://t1p.de/ydrc
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.03.2020 21:31
    0
    serge_kr, 04.03.2020 21:25
    Отличная игра Шахтера, Мораес будет основным на Евро
    Водоносидьщиком
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 04.03.2020 21:26
    0
    jekаfunny, 04.03.2020 21:05
    Самое отличное, что забил Супряга
    Глядишь к Евро парень наберёт , и у нас будет целых три форварда
    Времечке, Русин и Супряга
    Только Русин уже не успеет уйти в Зарю что бы форму набрать . А в динамо он ее только потеряет!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 04.03.2020 21:23
    0
    Такое впечатление по двум последним турам и в частности по этой игре,что Мариуполь не совсем честными методами пытаются запихнуть в шестёрку
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 04.03.2020 21:23
    0
    Al Zolo, 04.03.2020 21:20
    все было ясно доигры-не бывает так чтоб команда после сенсационной победы и шанса спасти сезон
    безвольно сливается немотивированному по идее сопернику...
    Бабло рулит ЧУкром
    Так а в чем многоходовка?))) Открой тайну?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 04.03.2020 21:15
    0
    J0e777, 04.03.2020 21:06
    В родном городе. А где шлюхтёр, где?
    Слыш мразь.
    Тебе наверное нравится читать на ветках о динамо когда его называют Дрыснямо.
    Я думаю БЕЗ ПРОБЛЕМ заполнить ВСЕ ветки о допинговой Дрысне помоями с оскорблениями и унижениями. Будешь хлебать помои не расхлебаешь
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.03.2020 21:05
    0
    Самое отличное, что забил Супряга
    Глядишь к Евро парень наберёт , и у нас будет целых три форварда
    Времечке, Русин и Супряга
    Ссылка
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