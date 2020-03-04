Шахтер в Харькове разгромил Днепр-1

«Шахтер» и «Днепр» решают в чемпионате Украины разные задачи. Но поскольку их основные конкуренты сыграли чуть раньше, то обеим командам в очном противостоянии желательно было побеждать.
Днепрянам только победа оставляла хоть какие-то шансы на попадание в первую шестерку, которая поведет борьбу за место в еврокубках. А выигрыши «Зари» и «Динамо» приблизили эти клубы к лидеру турнирной таблицы на 10 и 11 очков соответственно. Что, разумеется, совсем не нравилось «горнякам».
Подошли команды к матчу с противоположными эмоциями. «Днепр-1» в предыдущем туре уверенно обыграл «Динамо», а «Шахтер» минимально уступил одному из аутсайдеров, «Ворскле». Правда, ту игру подопечные Луиша Каштру провели практически резервным составом. Так что на матч с «Днепром» наставник выпустил сразу 7 новых игроков! Что говорило о самом что ни на есть серьезном настрое на поединок.
И настрой этот проявился с первых же минут встречи. Уже на 3-й минуте Коноплянка нанес классный удар под дальнюю штангу, но вратарь гостей кулаками выбил мяч. Как оказалось, тем самым отсрочив гол буквально на минуту. Тете подал угловой, Кривцов выиграл «второй этаж» и головой пробил под штангу – 1:0. Отметим, что это уже второй гол защитника «Шахтера» в нынешнем чемпионате.
Второй угловой у ворот Юрчука состоялся через 5 минут – и тоже завершился голом. Правда, на этот раз с первой попытки защитники выбили мяч, но после повторной подачи Мораес головой пробил без помех. Мяч летел мимо голкипера, но вмешался Адамюк, отобрав мяч у Жуниора и записав взятие ворот на себя в качестве автогола – 2:0.
У «Днепра» не получалось абсолютно ничего, а хозяева играли в свое удовольствие. И вскоре провели показательную комбинацию. Исмаили из угла штрафной отдал в центр на Мораеса, а тот отпасовал чуть вперед – и Тайсон в касание пробил под дальнюю штангу. Счет 3:0 продержался еще меньше, чем 1:0. Все тот же Мораес вывел на удар Тете, но с выстрелом бразильца справился голкипер. Правда, отбил мяч перед собой, и набежавший Коноплянка в касание довел счет до совсем уже неприличного – 4:0. К середине первого тайма «Шахтер» забил столько же, сколько за два предыдущих матча с «Днепром-1».
Но и на этом «горняки» не остановились. Правда, начали совсем уж заигрываться. Исмаили (дважды!) и Тайсон не реализовали выходы один на один. А порой подопечные Луиша Каштру, казалось, стремились буквально завести мяч в ворота, устраивая перепасовку в штрафной соперника. И на предпоследней минуте едва не поплатились. Хобленко оказался один перед Пятовым, уложил того на газон и пробил, казалось, наверняка, но Матвиенко успел вернуться к воротам и в падении выбил мяч.
В перерыве Дмитрий Михайленко сделал две замены. Получил шанс дебютировать за «Днепр-1» Лукас Тейлор, прошлый сезон отыгравший за Львов», а первую часть нынешнего – за португальский «Эшторил». А в нападении Хобленко сменил герой матча с «Динамо» Супряга. Но это мало помогло гостям. «Шахтер» играючи развивал атаки, создавал моменты и не реализовывал их. У днепрян шансов практически не было вплоть до 81-й минуты. Назаренко решился на удар от линии штрафной, под выстрел бросился вышедший на замену Бондарь. Мяч попал ему в грудь и отскочил в отставленную руку. Рефери без промедлений указал на точку. Приговор привел в исполнение Супряга, разведя голкипера и мяч по противоположным углам ворот – 4:1.
Впрочем, это был разве что гол престижа. На финальный штурм «Днепр» не пошел, а «Шахтер» не очень-то стремился восстановить разницу в счете. Футболисты потихоньку доиграли поединок до финального свистка. Команда Михайленко лишилась даже теоретических шансов попасть в первую шестерку. Но при этом от нее (и от «Шахтера»!) зависит судьба последней путевки в топ-6! В следующем туре «горняки» едут в гости к «Колосу» (который сейчас на 6-й строчке с 26-тью очками). А «Днепр-1» примет «Мариуполь» (7-е место, 25 баллов).
Украинская Премьер-лига. 21-й тур.
«Шахтер» – «Днепр-1» – 4:1
Сергей Кривцов (4), Владимир Адамюк (9, автогол), Тайсон (19), Евгений Коноплянка (23) - Владислав Супряга (82, с пенальти).
Валерий Бондарь (81) - Сергей Логинов (22), Франциско Ди Франко (34), Александр Назаренко (55), Владислав Шаповал (67).
«Шахтер»: Андрей Пятов - Исмаили, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (Валерий Бондарь, 60), Додо - Тайсон, Майкон, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка (Артем Бондаренко, 70), Тете - Жуниор Мораес (Фернандо, 74).
«Днепр-1»: Валерий Юрчук - Сергей Логинов, Максим Лопыренок, Владислав Шаповал, Владимир Адамюк - Юрий Вакулко, Сергей Кравченко (Арсений Батагов, 63), Александр Назаренко, Франциско Ди Франко - Алексей Хобленко (Владислав Супряга, 46), Алексей Чичиков (Лукас Тейлор, 46).
Стадион: «Металлист» (Харьков).
Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.).
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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Яремчук семь игр и 4 мяча
ЛЕ-11 игр и 7 мячей,жалко травмировался ,но молю Бога чтобы востановился к Евро,ибо с "основным" Мораесом ,можно пролететь
кстати-отборочные игры на Евро-4 матча-0голов
ЛЕ; 2матча-0голов
ЛЧ: 6 матчей--2 гола
короче забивной пацан,быть ему основным на Евро))без него не справятся))
Глядишь к Евро парень наберёт , и у нас будет целых три форварда
Времечке, Русин и Супряга
так что завали епало и пугай таких ,как ты дебилов конченных
безвольно сливается немотивированному по идее сопернику...
Бабло рулит ЧУкром
безвольно сливается немотивированному по идее сопернику...
Бабло рулит ЧУкром
кстати-отборочные игры на Евро-4 матча-0голов
ЛЕ; 2матча-0голов
ЛЧ: 6 матчей--2 гола
короче забивной пацан,быть ему основным на Евро))без него не справятся))
Яремчук семь игр и 4 мяча
ЛЕ-11 игр и 7 мячей,жалко травмировался ,но молю Бога чтобы востановился к Евро,ибо с "основным" Мораесом ,можно пролететь
Глядишь к Евро парень наберёт , и у нас будет целых три форварда
Времечке, Русин и Супряга
безвольно сливается немотивированному по идее сопернику...
Бабло рулит ЧУкром
Тебе наверное нравится читать на ветках о динамо когда его называют Дрыснямо.
Я думаю БЕЗ ПРОБЛЕМ заполнить ВСЕ ветки о допинговой Дрысне помоями с оскорблениями и унижениями. Будешь хлебать помои не расхлебаешь
Глядишь к Евро парень наберёт , и у нас будет целых три форварда
Времечке, Русин и Супряга
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