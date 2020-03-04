21-й тур
Шахтер Донецк
4:1
Днепр-1
04.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Днепр-1 – 4:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 21-го тура чемпионата Украины

  • 04.03.2020 19:08
  • 30353 просмотра
  • 73 комментария
Шахтер – Днепр-1 – 4:1. Текстовая трансляция матча

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Шахтер» – «Днепр-1» – 4:1

 Сергей Кривцов (4), Владимир Адамюк (9, автогол), Тайсон (19), Евгений Коноплянка (23) - Владислав Супряга (82, с пенальти).

 Валерий Бондарь (81) - Сергей Логинов (22), Франциско Ди Франко (34), Александр Назаренко (55), Владислав Шаповал (67).

«Шахтер»: Андрей Пятов - Исмаили, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (Валерий Бондарь, 60), Додо - Тайсон, Майкон, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка (Артем Бондаренко, 70), Тете - Жуниор Мораес (Фернандо, 74).
Запасные: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Сергей Болбат, Артем Бондаренко, Фернандо, Дентиньо, Марлос.

«Днепр-1»: Валерий Юрчук - Сергей Логинов, Максим Лопыренок, Владислав Шаповал, Владимир Адамюк - Юрий Вакулко, Сергей Кравченко (Арсений Батагов, 63), Александр Назаренко, Франциско Ди Франко - Алексей Хобленко (Владислав Супряга, 46), Алексей Чичиков (Лукас Тейлор, 46).
Запасные: Андрей Клищук, Папа Гуйе, Лукас Тейлор, Арсений Батагов, Сергей Булеца, Дмитрий Коркишко, Владислав Супряга.

Стадион: «Металлист» (Харьков).

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.).
 

Наши оценки:

  

Запасные «Шахтера»: Бондарь - 6,0, Бондаренко - 7,0, Фернандо - 7,0.
Запасные «Днепра-1»: Батагов - 5,0, Супряга - 6,0, Тейлор - 5,0.

90+3 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!

90+2 мин. Степаненко издали пробил выше ворот.

90 мин. Рефери компенсировал две минуты.

88 мин. Команды доигрывают встречу.

85 мин. Степаненко пробил издали - защитник заблокировал удар.

 82 мин. ГОООООООЛ! Супряга с точки пробил низом в левый от себя угол, вратарь не угадал!

 81 мин. Надо же! Назаренко бил в касание, мяч попал в грудь, а затем в руку Бондарю! ПЕНАЛЬТИ!

79 мин. Опасно! Майкон пробил с ходу под дальнюю штангу - вратарь в прыжке тянет! Угловой горняков справа - мяч выбит.

78 мин. Угловой Шахтера слева - мяч выбит. Еще один корнер, теперь справа - и тоже без удара.

75 мин. Навес горняков со штрафного справа - вратарь выбил мяч кулаками. Тайсон в касание добивал - намного выше ворот.

 74 мин. Вместо Мораеса игру продолжит Фернандо.

73 мин. Тете навесил справа - за ворота.

 70 мин. Коноплянку меняет Бондаренко.

68 мин. Майкон со штрафного пробил в стенку.

68 мин. На данный момент владение мячом - 67:33% в пользу Шахтера. 

 67 мин. Шаповал скосил Мораеса у своей штрафной.

65 мин. Тете подал угловой справа - мяч выбит.

64 мин. Уххххх! Тете справа ворвался в штрафную - вратарь кулаками отбил мяч!

 63 мин. Батагов меняет Кравченко.

62 мин. Тайсон пробил в касание из полукружия штрафной - мимо дальнего угла.

 60 мин. Бондарь меняет Кривцова.

59 мин. Игра в середине поля, без моментов.

56 мин. Тайсон с ходу пробил от линии штрафной в ближний угол - кипер накрыл мяч!

 55 мин. Назаренко в центральном круге сбил убегавшего Тайсона.

54 мин. И снова момент! Тайсон перехватил мяч, прошел по левому флангу и прострелил в центр штрафной. Набежваший Майкон бил в касание метров с 10-ти - выше!

53 мин. Опасно! Мораес бил из пределов штрафной - вратарь отбил на него же. Жуниор отпасовал пяткой на Майкона, но под его удар бросился защитник!

49 мин. Как и в первом тайме, инициатива полностью у Шахтера.

 46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

  46 мин. Вместо Хобленко и Чичикова выйдут Супряга и Тейлор.

 45+1 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

44 мин. Наконец-то момент у Днепра! Хобленко получил пас в штрафной, оказался один перед вратарем, обыграл его и пробил низом, но Матвиенко успел вернуться и выбил мяч, летевший в пустые ворота!

43 мин. Исмаили совершил рейд по левому флангу, пробил с ходу, но мяч свалился с ноги.

42 мин. Горняки разыграли угловой слева.

40 мин. Пожар в штрафной гостей, но никто из горняков не сумел нанести удар - мяч выбит.

38 мин. А теперь Тайсон выскочил один на один, но упустил мяч за линию ворот!

35 мин. Вот это да! Исмаили получил мяч в штрафной, уложил защитника и пробил с нескольких метром - мимо дальней девятки!

 34 мин. Ди Франко на фланге отмахнулся от Майкона.

32 мин. Охххх... Тайсон закрутил со штрафного слева, Юрчук выбил мяч кулаками и врезался в Кривцова! Обоим оказывают помощь.

30 мин. Исмаили сбили возле угла штрафной Днепра.

28 мин. И снова игра переместилась на половину поля гостей.

25 мин. Хобленко с ходу пробил в ближний угол - Пятов накрыл мяч.

 23 мин. ГООООООООЛ! Мораес вывел на удар Тете, тот пробил в ближний угол, но вратарь отбил мяч. Отбил точно на ногу набежавшему Коноплянке, который в касание не промахнулся!

 22 мин. Логинов проиграл дуэль Мораесу в середине поля и затем сбил соперника.

 19 мин. ГОООООООЛ! Исмаили из угла штрафной отдал в центр на Мораеса, тот мгновенно отпасовал левее, и Тайсон в касание нанес обводящий удар под дальнюю штангу!

18 мин. Подача Коноплянки слева - мяч выбит.

16 мин. Исмаили опасно подавал слева - Логинов головой выбил мяч в аут.

14 мин. Шаповал навесил слева - защитник выбил мяч головой.

12 мин. Назаренко забежал в офсайд.

 9 мин. ГОООООООЛ! Очередной угловой горняков справа - мяч выбит на Степаненко. Тот вернул в штрафную, Мораес без помех пробил головой, мяч попал в ногу Адамюку и влетел в сетку!

7 мин. Шахтер продолжает владеть мячом.

 4 мин. ГОООООООЛ! Навес Тете с углового справа - и Кривцов, выпрыгнув выше всех, головой пробил под дальнюю штангу!

3 мин. Уххххх! Коноплянка с ходу пробивал под дальнюю штангу - вратарь отбил!

2 мин. Коноплянка прострелил слева - защитник выбил мяч.

 1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Шахтер - в оранжевых футболках и черных трусах, Днепр - в темно-синем.

Примерные схемы команд:

  



В среду, 4-го марта, состоится встреча 21-го тура украинской Премьер-лиги, в которой донецкий «Шахтер» принимает «Днепр-1». Поединок пройдет в Харькове на поле стадиона «Металлист», начало в 19:00 по киевскому времени.
 
В предыдущем туре команды показали прямо противоположные результаты. «Горняки» неожиданно уступили одному из аутсайдеров, «Ворскле». А днепряне обыграли дома одного из лидеров, киевское «Динамо». Но при этом лидирующие позиции «Шахтера» почти не поколебались, а «Днепру-1» только невероятное стечение обстоятельств позволит пробиться в Топ-6 команд чемпионата. Тем не менее, наверняка обе команды рассчитывают только на победу!
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Днепр-1».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА
 

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    yushkovvasiliy
    online
      yushkovvasiliy, 04.03.2020 21:51
    0
    Новая фишка взорвала интернет — теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир теперь можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно---- https://t1p.de/ydrc
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 04.03.2020 21:28
    0
    kvv1404, 04.03.2020 19:54
    Кому хочеться побачити змову той і в матчі Динамо-Колос може її побачити.А на рахунок основи то на мій погляд з точки зору підтимування форми тут все вірно.Є ще один тур до Вольсбурга. Там знову як перед Бенфікою дадуть основним пограти по 15-20 хвилин,тож в матчі з Вольфсбургом всі гравці будуть свіжі.
    Третий год подряд Мариуполь тянут на 6 место. Совпадение? Как клуб без собственных игроково, амбиций и болельщиков поднимается так высоко. В чем успех?
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 04.03.2020 21:23
    0
    XoXoTyH, 04.03.2020 19:51
    Почему с чего-то? Они проиграли прошлый матч, чем не мотивация выиграть следующий? Вам явно не плевать, раз гуляете по веткам и спасите свои фантазии
    Нет ни одной команды в чукре, за которую я болею. Так что мимо.
    Ссылка
    wojsergivan
      wojsergivan, 04.03.2020 20:58
    -3
    смотреть чукру невозможно как днепропидары бились с динамо и как продались кротам за бабло и наконец когда этот толи глава уфф толи уаф будет сидеть у него уже ле 25 светит
    Ссылка
    Наливайко Діма
      Наливайко Діма, 04.03.2020 20:54
    0
    Результат зробили в 1 таймі..другий катали на класі в своє задоволення
    Ссылка
    Liverpool
    online
      Liverpool, 04.03.2020 20:50
    0
    Не знаю, как вам, а мне ностальгически жаль, что СК Днепр-1 звучит уже совсем не так гордо, как грозный ФК Днепр из красивейшего города Днепропетровск!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.03.2020 20:31
    -4
    Al Zolo, 04.03.2020 20:29
    Шахте ничего уже не надо в чемпе-какая грызня? Бабло от 2 команд в еврокубках-вот что надо Ахмету
    Шахте не надо, а другим то надо. По этому они и будут кусать шахту. А Шахте нужна передышка под ЛЕ в чукре. Ставить второй состав они не будут в чукре в каждом матче, разве только с мариком.
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 04.03.2020 20:29
    +4
    Не готов Днепр к первой шестёрке, хотя состав 5 в Украине по стоимости. Чувствуется разница между тренером Днепра, и той же Десны. Надежда на следующий сезон
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.03.2020 20:29
    -3
    Александр Шевченко, 04.03.2020 20:25
    Ворскла им проиграла, потому что она самая слабая команда лиги, это логично. Не логична победа Ворсклы над Шахтой. Только упоротый может не понимать этого, что Ахмету нужна Ворскла в следующем чемпе и Марик жедателен в первой шестерке, чтобы больше проходных игр было для шахты в первой шестерке. Потому что остальные будут рубиться с Шахтой не по детски за места со второе по пятое, и только Марик будет ноги раздвигать, а Шахте нужна передышка для ЛЕ в чукре, а с Десной, Зарей, Александрией и ДК, ее не будет, потому что они будут грызться с Шатой за очки, но только не Марик.
    Шахте ничего уже не надо в чемпе-какая грызня? Бабло от 2 команд в еврокубках-вот что надо Ахмету
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.03.2020 20:25
    -8
    Vlato0709, 04.03.2020 20:00
    И Динамо Киев пора прижучивать, Ворскла им тоже слила.
    Ворскла им проиграла, потому что она самая слабая команда лиги, это логично. Не логична победа Ворсклы над Шахтой. Только упоротый может не понимать этого, что Ахмету нужна Ворскла в следующем чемпе и Марик жедателен в первой шестерке, чтобы больше проходных игр было для шахты в первой шестерке. Потому что остальные будут рубиться с Шахтой не по детски за места со второе по пятое, и только Марик будет ноги раздвигать, а Шахте нужна передышка для ЛЕ в чукре, а с Десной, Зарей, Александрией и ДК, ее не будет, потому что они будут грызться с Шатой за очки, но только не Марик.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 04.03.2020 20:24
    +7
    Ото вам и разница в уровне...Динамо имею в виду
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.03.2020 20:14
    -8
    могу забиться с любым-что днепряне сольют дублю Шахты
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 04.03.2020 20:12
    0
    Сильно Днепр начал )))
    Ссылка
    Vlato0709
      Vlato0709, 04.03.2020 20:09
    +3
    Сергей Паюк, 04.03.2020 19:37
    Теперь будет интересный бой за 6 место Днепр 1 - Мариуполь, в последнем туре.
    Если Днепр-1 выиграет у Мариуполя в последнем туре , то ни он,ни Мариуполь в 6-ку не войдут, а войдет Колос, даже если проиграет Шахтеру. Выучи таблицу, прежде, чем писать ерунду.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 04.03.2020 20:08
    -3
    супрягу даже после хет-трика не выпускают
    ?
    Ссылка
    Vlato0709
      Vlato0709, 04.03.2020 20:00
    +6
    Александр Шевченко, 04.03.2020 19:29
    Ну, Ворскле кроты помогли, тут уже не будут. Цирк, а не чемпионат. Как я и говорил, пора эти все Шаты, Марики, Ворсклы и Олимпики прижучивать за цирк на поле.
    И Динамо Киев пора прижучивать, Ворскла им тоже слила.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 04.03.2020 19:59
    +1
    dnepryanin, 04.03.2020 19:31
    убогий чемп. с убогими командами,чему тут радоваться,плакать надо
    дострибалися
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.03.2020 19:58
    -1
    Omen, 04.03.2020 19:54
    Ты логики в словах чаечек не ищи, им дай повод и без повода насрать с высоты на ШД...
    не тупи Марик и Шахта-один карман..... я за Динамо отродясь не болел
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 04.03.2020 19:54
    +3
    mayakovskiy1, 04.03.2020 19:48
    Зачем Шахте сливать Ворскле ради Марика в топ 6?))) Чтобы выиграть у Динамо и Зари не +25, а +30 очков?? Зачем???
    Ты логики в словах чаечек не ищи, им дай повод и без повода насрать с высоты на ШД...
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 04.03.2020 19:54
    +1
    digsum, 04.03.2020 19:32
    Днепр-1 поступило указание порвать, потому что конкуренты Мариуполя за шестерку. С чего бы ставить основной состав за 8 дней до Вольсфбурга на клуб из нижней части таблицы? Наигрывать в Шахтере больше некого, молодежь никакая не засиделась?
    Кому хочеться побачити змову той і в матчі Динамо-Колос може її побачити.А на рахунок основи то на мій погляд з точки зору підтимування форми тут все вірно.Є ще один тур до Вольсбурга. Там знову як перед Бенфікою дадуть основним пограти по 15-20 хвилин,тож в матчі з Вольфсбургом всі гравці будуть свіжі.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 04.03.2020 19:48
    +15
    Александр Шевченко, 04.03.2020 19:35
    При чем здесь ЛЕ к чукру? Не неси пургу. НА что наиграли там, так и получили. Заслуженное третье место. А тут цирк на дроте, в прошлом туре помогают Ворскле, чтобы та не вылетела, потому что нужно будет потом слить той де Ворскле Марику, чтобы тот в шестерку залетел. Любой адекватный болельщик это видит.
    Зачем Шахте сливать Ворскле ради Марика в топ 6?))) Чтобы выиграть у Динамо и Зари не +25, а +30 очков?? Зачем???
    Ссылка
    Liverpool
    online
      Liverpool, 04.03.2020 19:28
    +10
    Тешит то, что этот Днеприк 1 Дину хлопнул, САМОГО Михайличенка! Теперь уровень Дины просматривается чётче))))
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 04.03.2020 19:31
    +9
    Александр Шевченко, 04.03.2020 19:29
    Ну, Ворскле кроты помогли, тут уже не будут. Цирк, а не чемпионат. Как я и говорил, пора эти все Шаты, Марики, Ворсклы и Олимпики прижучивать за цирк на поле.
    Кто б Динамо прижучил за цирк в Лиге Европы (не в обиду адекватным болельщикам Динамо)
    Ссылка
    Frankov
      Frankov, 04.03.2020 19:30
    +9
    Александр Шевченко, 04.03.2020 19:29
    Ну, Ворскле кроты помогли, тут уже не будут. Цирк, а не чемпионат. Как я и говорил, пора эти все Шаты, Марики, Ворсклы и Олимпики прижучивать за цирк на поле.
    Пора уже твою муSSарню в чемпионат Кипра отправить,и закрыть на этом вопрос.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 04.03.2020 19:21
    +9
    20 минут 3-0)))) Расскажите еще что у Шахты есть соперники в этом чемпионате
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 04.03.2020 19:12
    +9
    mayakovskiy1, 04.03.2020 19:10
    Алляярм!!! Днепр сливает кротам чтобы протянуть Марик в топ 6.
    Зачем сливать если Шахта и так вынесет их
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 04.03.2020 19:30
    +8
    И да. Каштру просто божила на фоне Фонсеки. Комбинации, движение мяча, все на уровне. Это не тупое катание как при Фонсеке
    Ссылка
    unforgiven Den
      unforgiven Den, 04.03.2020 20:24
    +7
    Ото вам и разница в уровне...Динамо имею в виду
    Ссылка
    XoXoTyH
      XoXoTyH, 04.03.2020 19:37
    +7
    digsum, 04.03.2020 19:32
    Днепр-1 поступило указание порвать, потому что конкуренты Мариуполя за шестерку. С чего бы ставить основной состав за 8 дней до Вольсфбурга на клуб из нижней части таблицы? Наигрывать в Шахтере больше некого, молодежь никакая не засиделась?
    Если ШД может рвать команды за 15 минут 3-0, которые по вашей логике должны быть в топ 6, то смысл от этого всего? Ваши влажные фантазии уже не работают
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 04.03.2020 19:28
    +7
    Если Шахтер захочет, то будет и двухзначный счет
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 04.03.2020 19:25
    +7
    Я знал что будет разгром, но что уж слишком Шахта разошлась
    Ссылка
    Vlato0709
      Vlato0709, 04.03.2020 20:00
    +6
    Александр Шевченко, 04.03.2020 19:29
    Ну, Ворскле кроты помогли, тут уже не будут. Цирк, а не чемпионат. Как я и говорил, пора эти все Шаты, Марики, Ворсклы и Олимпики прижучивать за цирк на поле.
    И Динамо Киев пора прижучивать, Ворскла им тоже слила.
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 04.03.2020 19:29
    +6
    Ну все, тепер навіть хет-трик Супряги недопоможе
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 04.03.2020 19:28
    +6
    Хоть и болею за Шахтер, но Днепр уже просто жалко...Какое же им западло Ворскла подсунула разозлив Шахтер в воскресенье...
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 04.03.2020 20:29
    +4
    Не готов Днепр к первой шестёрке, хотя состав 5 в Украине по стоимости. Чувствуется разница между тренером Днепра, и той же Десны. Надежда на следующий сезон
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 04.03.2020 19:25
    +4
    Ну теперь Днепр точно в первой шестерке!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.03.2020 19:24
    +4
    Заканчивайте ... не позорьте днепр
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.03.2020 19:21
    +4
    Шикарная комбинация
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 04.03.2020 19:19
    +4
    тут по моему уже все понятно, к сожалению
    Ссылка
    Vlato0709
      Vlato0709, 04.03.2020 20:09
    +3
    Сергей Паюк, 04.03.2020 19:37
    Теперь будет интересный бой за 6 место Днепр 1 - Мариуполь, в последнем туре.
    Если Днепр-1 выиграет у Мариуполя в последнем туре , то ни он,ни Мариуполь в 6-ку не войдут, а войдет Колос, даже если проиграет Шахтеру. Выучи таблицу, прежде, чем писать ерунду.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности