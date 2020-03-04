Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Шахтер» – «Днепр-1» – 4:1



Сергей Кривцов (4), Владимир Адамюк (9, автогол), Тайсон (19), Евгений Коноплянка (23) - Владислав Супряга (82, с пенальти).



Валерий Бондарь (81) - Сергей Логинов (22), Франциско Ди Франко (34), Александр Назаренко (55), Владислав Шаповал (67).

«Шахтер»: Андрей Пятов - Исмаили, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (Валерий Бондарь, 60), Додо - Тайсон, Майкон, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка (Артем Бондаренко, 70), Тете - Жуниор Мораес (Фернандо, 74).

Запасные: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Сергей Болбат, Артем Бондаренко, Фернандо, Дентиньо, Марлос.

«Днепр-1»: Валерий Юрчук - Сергей Логинов, Максим Лопыренок, Владислав Шаповал, Владимир Адамюк - Юрий Вакулко, Сергей Кравченко (Арсений Батагов, 63), Александр Назаренко, Франциско Ди Франко - Алексей Хобленко (Владислав Супряга, 46), Алексей Чичиков (Лукас Тейлор, 46).

Запасные: Андрей Клищук, Папа Гуйе, Лукас Тейлор, Арсений Батагов, Сергей Булеца, Дмитрий Коркишко, Владислав Супряга.

Стадион: «Металлист» (Харьков).

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.).



Наши оценки:

Запасные «Шахтера»: Бондарь - 6,0, Бондаренко - 7,0, Фернандо - 7,0.

Запасные «Днепра-1»: Батагов - 5,0, Супряга - 6,0, Тейлор - 5,0.

90+3 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+2 мин. Степаненко издали пробил выше ворот.



90 мин. Рефери компенсировал две минуты.



88 мин. Команды доигрывают встречу.



85 мин. Степаненко пробил издали - защитник заблокировал удар.



82 мин. ГОООООООЛ! Супряга с точки пробил низом в левый от себя угол, вратарь не угадал!



81 мин. Надо же! Назаренко бил в касание, мяч попал в грудь, а затем в руку Бондарю! ПЕНАЛЬТИ!



79 мин. Опасно! Майкон пробил с ходу под дальнюю штангу - вратарь в прыжке тянет! Угловой горняков справа - мяч выбит.



78 мин. Угловой Шахтера слева - мяч выбит. Еще один корнер, теперь справа - и тоже без удара.



75 мин. Навес горняков со штрафного справа - вратарь выбил мяч кулаками. Тайсон в касание добивал - намного выше ворот.



74 мин. Вместо Мораеса игру продолжит Фернандо.



73 мин. Тете навесил справа - за ворота.



70 мин. Коноплянку меняет Бондаренко.



68 мин. Майкон со штрафного пробил в стенку.



68 мин. На данный момент владение мячом - 67:33% в пользу Шахтера.



67 мин. Шаповал скосил Мораеса у своей штрафной.



65 мин. Тете подал угловой справа - мяч выбит.



64 мин. Уххххх! Тете справа ворвался в штрафную - вратарь кулаками отбил мяч!



63 мин. Батагов меняет Кравченко.



62 мин. Тайсон пробил в касание из полукружия штрафной - мимо дальнего угла.



60 мин. Бондарь меняет Кривцова.



59 мин. Игра в середине поля, без моментов.



56 мин. Тайсон с ходу пробил от линии штрафной в ближний угол - кипер накрыл мяч!



55 мин. Назаренко в центральном круге сбил убегавшего Тайсона.



54 мин. И снова момент! Тайсон перехватил мяч, прошел по левому флангу и прострелил в центр штрафной. Набежваший Майкон бил в касание метров с 10-ти - выше!



53 мин. Опасно! Мораес бил из пределов штрафной - вратарь отбил на него же. Жуниор отпасовал пяткой на Майкона, но под его удар бросился защитник!



49 мин. Как и в первом тайме, инициатива полностью у Шахтера.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



46 мин. Вместо Хобленко и Чичикова выйдут Супряга и Тейлор.



45+1 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



44 мин. Наконец-то момент у Днепра! Хобленко получил пас в штрафной, оказался один перед вратарем, обыграл его и пробил низом, но Матвиенко успел вернуться и выбил мяч, летевший в пустые ворота!



43 мин. Исмаили совершил рейд по левому флангу, пробил с ходу, но мяч свалился с ноги.



42 мин. Горняки разыграли угловой слева.



40 мин. Пожар в штрафной гостей, но никто из горняков не сумел нанести удар - мяч выбит.



38 мин. А теперь Тайсон выскочил один на один, но упустил мяч за линию ворот!



35 мин. Вот это да! Исмаили получил мяч в штрафной, уложил защитника и пробил с нескольких метром - мимо дальней девятки!



34 мин. Ди Франко на фланге отмахнулся от Майкона.



32 мин. Охххх... Тайсон закрутил со штрафного слева, Юрчук выбил мяч кулаками и врезался в Кривцова! Обоим оказывают помощь.



30 мин. Исмаили сбили возле угла штрафной Днепра.



28 мин. И снова игра переместилась на половину поля гостей.



25 мин. Хобленко с ходу пробил в ближний угол - Пятов накрыл мяч.



23 мин. ГООООООООЛ! Мораес вывел на удар Тете, тот пробил в ближний угол, но вратарь отбил мяч. Отбил точно на ногу набежавшему Коноплянке, который в касание не промахнулся!



22 мин. Логинов проиграл дуэль Мораесу в середине поля и затем сбил соперника.



19 мин. ГОООООООЛ! Исмаили из угла штрафной отдал в центр на Мораеса, тот мгновенно отпасовал левее, и Тайсон в касание нанес обводящий удар под дальнюю штангу!



18 мин. Подача Коноплянки слева - мяч выбит.



16 мин. Исмаили опасно подавал слева - Логинов головой выбил мяч в аут.



14 мин. Шаповал навесил слева - защитник выбил мяч головой.



12 мин. Назаренко забежал в офсайд.



9 мин. ГОООООООЛ! Очередной угловой горняков справа - мяч выбит на Степаненко. Тот вернул в штрафную, Мораес без помех пробил головой, мяч попал в ногу Адамюку и влетел в сетку!



7 мин. Шахтер продолжает владеть мячом.



4 мин. ГОООООООЛ! Навес Тете с углового справа - и Кривцов, выпрыгнув выше всех, головой пробил под дальнюю штангу!



3 мин. Уххххх! Коноплянка с ходу пробивал под дальнюю штангу - вратарь отбил!



2 мин. Коноплянка прострелил слева - защитник выбил мяч.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Шахтер - в оранжевых футболках и черных трусах, Днепр - в темно-синем.



Примерные схемы команд:





В среду, 4-го марта, состоится встреча 21-го тура украинской Премьер-лиги, в которой донецкий «Шахтер» принимает «Днепр-1». Поединок пройдет в Харькове на поле стадиона «Металлист», начало в 19:00 по киевскому времени.



В предыдущем туре команды показали прямо противоположные результаты. «Горняки» неожиданно уступили одному из аутсайдеров, «Ворскле». А днепряне обыграли дома одного из лидеров, киевское «Динамо». Но при этом лидирующие позиции «Шахтера» почти не поколебались, а «Днепру-1» только невероятное стечение обстоятельств позволит пробиться в Топ-6 команд чемпионата. Тем не менее, наверняка обе команды рассчитывают только на победу!



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Днепр-1».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

