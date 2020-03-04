Десна одержала волевую победу в Киеве над Олимпиком

Футболисты донецкого «Олимпика» вышли на поле стадиона «Динамо» с одним желанием – прервать пятиматчевую проигрышную серию в чемпионате.

Главный тренер хозяев Висенте Гомес обновил состав практически наполовину: пять новых игроков появилось в старте, по сравнению с предыдущим матчем против луганской «Зари».

Зато визави испанского тренера Александр Рябоконь заменил лишь одного футболиста, выпустив вместо Ореста Кузика с первых минут Ефима Коноплю.

Первая же целенаправленная атака хозяев завершилась голом. На левом фланге Тейшейра беспрепятственно навесил в штрафную «Десны», где Максим Дегтярев в воздухе переиграл своих оппонентов. Нападающий «Олимпика» не праздновал взятие ворот, ведь в первом круге он защищал цвета «Десны».

Ответ черниговцев последовал незамедлительно. Спустя две минуты после пропущенного гола, Денис Фаворов вывел один на один Александра Филиппова, и лучший бомбардир «Десны» не ошибся, сделав счет ничейным.

Игра продолжалась на встречных курсах атака на атаку, оба соперника не собирались отсиживаться в обороне и «сушить» счет. В середине первого тайма в центре поля ошибся Андрей Домбровский, и на свидание с Пастом вышли Тейшейра и Дегтярев. Только самоотверженная игра голкипера отвела угрозу от ворот, иначе цифры на табло были бы в пользу дончан. Спустя минуту свой момент создала «Десна», но Андрей Тотовицкий головой пробил рядом со штангой.

На 37-й минуте матча Цимбалюк с собственной половины поля отдал пас на Никиту Кравченко, тот в одно касание обыграл Паста, но нанести завершающий удар ему помешали защитники «Десны». Первый тайм так и прошел в равной борьбе, ни один из соперников не имел преимущества.

В начале второго тайма футболисты «Десны» заработали право на штрафной удар. Владислав Калитвинцев, закрутив мяч, попал в штангу, а на добивании Ефим Конопля пробил выше ворот. Инициативой постепенно завладели гости, больше атаковали и контролировали игру. Тренерам «Олимпика» нужно было вносить коррективы в игру своей команды, и Висенте Гомес выпустил на поле иранца Шахаба и хавбека Андрея Кравчука. И уже спустя несколько минут Шахаб убежал от защитников и пробил с острого угла, но мяч прошел рядом со штангой.

Пожаром в штрафной Крынского завершилась атака «Десны» по левому флангу на 70-й минуте. Филиппов мог оформить дубль, но второй раз стойка ворот «Олимпика» приняла на себя удар.

И все же игроки «Десны» достигли своей цели, правда, не обошлось без ошибки голкипера «Олимпика». Леван Арвеладзе пробил штрафной с левого фланга, Крынский не рассчитал траекторию полета мяча, и в результате сфера перелетела через вратаря, попала в перекладину и опустилась на газон за линией ворот.

Поведя в счете, игроки «Десны» играли в излюбленной манере на контратаках. В одной из них, в конце матча Филипп Будковский «занес» мяч в ворота, но здесь арбитр зафиксировал офсайд у игрока атаки.

Игра так и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Десны». Черниговцы подтвердили реноме «выездной» команды, одержав восьмую победу в гостях. А донецкий «Олимпик» не смог прервать свою проигрышную серию. Теперь команде Гомеса придется вести борьбу за выживание в элитном дивизионе.

Денис ШАХОВЕЦ

Украинская Премьер-лига. 21-й тур

Олимпик - Десна - 1:2

Дегтярёв (4) - Филиппов (6), Арвеладзе (76)

Кравченко (33), Дегтярёв (40), Литвин (50) - Филиппов (10), Тамм (70), Будковский (84), Паст (90+2)



«Олимпик»: Крынский, Ксёнз, Зотько, Литвин, Снурницын, Цымбалюк, Кравченко, Завийский (Кравчук, 65), Политыло (Балашов, 81), Тейшейра (Шахаб, 58), Дегтярёв

«Десна»: Паст, Мостовой, Тамм, Гитченко, Д.Фаворов, Конопля (Картушов, 73), Домбровский, Арвеладзе, Калитвинцев, Тотовицкий (Будковский, 77), Филиппов (Ермаков, 86)

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион: «Динамо» им.В.Лобановского