Десна одержала волевую победу в Киеве над Олимпиком

Пропустив гол в начале матча, подопечные Александра Рябоконя сумели взять три очка

  • 04.03.2020 18:50
  • 1723 просмотра
  • 1 комментарий
Главные новости
Шахтер – Днепр-1 – 4:0. LIVE

- Футбол

63
22373
Киев-Баскет – Каршияка – 40:48. LIVE

- Баскетбол

1
5068
Карпаты — Александрия — 0:1. LIVE

- Футбол

8
3577
Десна одержала волевую победу в Киеве над Олимпиком
© ФК Десна

Футболисты донецкого «Олимпика» вышли на поле стадиона «Динамо» с одним желанием – прервать пятиматчевую проигрышную серию в чемпионате.

Главный тренер хозяев Висенте Гомес обновил состав практически наполовину: пять новых игроков появилось в старте, по сравнению с предыдущим матчем против луганской «Зари».

Зато визави испанского тренера Александр Рябоконь заменил лишь одного футболиста, выпустив вместо Ореста Кузика с первых минут Ефима Коноплю.

Первая же целенаправленная атака хозяев завершилась голом. На левом фланге Тейшейра беспрепятственно навесил в штрафную «Десны», где Максим Дегтярев в воздухе переиграл своих оппонентов. Нападающий «Олимпика» не праздновал взятие ворот, ведь в первом круге он защищал цвета «Десны».

Ответ черниговцев последовал незамедлительно. Спустя две минуты после пропущенного гола, Денис Фаворов вывел один на один Александра Филиппова, и лучший бомбардир «Десны» не ошибся, сделав счет ничейным.

Игра продолжалась на встречных курсах атака на атаку, оба соперника не собирались отсиживаться в обороне и «сушить» счет. В середине первого тайма в центре поля ошибся Андрей Домбровский, и на свидание с Пастом вышли Тейшейра и Дегтярев. Только самоотверженная игра голкипера отвела угрозу от ворот, иначе цифры на табло были бы в пользу дончан. Спустя минуту свой момент создала «Десна», но Андрей Тотовицкий головой пробил рядом со штангой.

На 37-й минуте матча Цимбалюк с собственной половины поля отдал пас на Никиту Кравченко, тот в одно касание обыграл Паста, но нанести завершающий удар ему помешали защитники «Десны». Первый тайм так и прошел в равной борьбе, ни один из соперников не имел преимущества.

В начале второго тайма футболисты «Десны» заработали право на штрафной удар. Владислав Калитвинцев, закрутив мяч, попал в штангу, а на добивании Ефим Конопля пробил выше ворот. Инициативой постепенно завладели гости, больше атаковали и контролировали игру. Тренерам «Олимпика» нужно было вносить коррективы в игру своей команды, и Висенте Гомес выпустил на поле иранца Шахаба и хавбека Андрея Кравчука. И уже спустя несколько минут Шахаб убежал от защитников и пробил с острого угла, но мяч прошел рядом со штангой.

Пожаром в штрафной Крынского завершилась атака «Десны» по левому флангу на 70-й минуте. Филиппов мог оформить дубль, но второй раз стойка ворот «Олимпика» приняла на себя удар.

И все же игроки «Десны» достигли своей цели, правда, не обошлось без ошибки голкипера «Олимпика». Леван Арвеладзе пробил штрафной с левого фланга, Крынский не рассчитал траекторию полета мяча, и в результате сфера перелетела через вратаря, попала в перекладину и опустилась на газон за линией ворот.

Поведя в счете, игроки «Десны» играли в излюбленной манере на контратаках. В одной из них, в конце матча Филипп Будковский «занес» мяч в ворота, но здесь арбитр зафиксировал офсайд у игрока атаки.

Игра так и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Десны». Черниговцы подтвердили реноме «выездной» команды, одержав восьмую победу в гостях. А донецкий «Олимпик» не смог прервать свою проигрышную серию. Теперь команде Гомеса придется вести борьбу за выживание в элитном дивизионе.

Денис ШАХОВЕЦ

Украинская Премьер-лига. 21-й тур

Олимпик - Десна - 1:2

 Дегтярёв (4) - Филиппов (6), Арвеладзе (76)

 Кравченко (33), Дегтярёв (40), Литвин (50) - Филиппов (10), Тамм (70), Будковский (84), Паст (90+2)
 
«Олимпик»: Крынский, Ксёнз, Зотько, Литвин, Снурницын, Цымбалюк, Кравченко, Завийский (Кравчук, 65), Политыло (Балашов, 81), Тейшейра (Шахаб, 58), Дегтярёв

«Десна»: Паст, Мостовой, Тамм, Гитченко, Д.Фаворов, Конопля (Картушов, 73), Домбровский, Арвеладзе, Калитвинцев, Тотовицкий (Будковский, 77), Филиппов (Ермаков, 86)  

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион: «Динамо» им.В.Лобановского 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    y-grec
    online
      y-grec, 04.03.2020 19:22
    0
    З перемогою мою улюблену команду!
    Давайте ще Зорю в останньому турі переможіть і буде нам щастя!
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 04.03.2020 19:22
    0
    З перемогою мою улюблену команду!
    Давайте ще Зорю в останньому турі переможіть і буде нам щастя!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности