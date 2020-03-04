Олимпик – Десна – 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги «Олимпик» проиграл «Десне» со счетом 1:2.
Смотрите видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 1:0. Дегтярев, 4 мин.
ГОЛ! 1:1. Филлипов, 6 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:2. Арвеладзе, 76 мин.
Видеообзор второго тайма.
Лучшие моменты матча Олимпик Д - Десна
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Леван Арвеладзе (Десна).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Десна).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Дегтярев (Олимпик Д).
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Источник — Футбол 1/2/3
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