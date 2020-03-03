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04.03.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Олимпик - Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Проигрышная серия «Олимпика» составляет уже пять матчей подряд

  • 03.03.2020 17:49
  • 314 просмотров
  • 1 комментарий
Олимпик - Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Олимпик

Те, кто внимательно следит за украинской Премьер-Лигой, наверняка помнят, что после 15-го тура «Олимпик» занимал шестое место в турнирной таблице. Тогда многие специалисты и болельщики рассматривали донецкую команду, как одного из претендентов на место в первой шестерке по итогам двухкругового турнира. И, действительно, предпосылки для этого были весомые. 

С приходом на пост главного тренера Висенте Гомеса, «олимпийцы» явно преобразились.  Они выдали отличную серию из четырех побед при одной ничьей и не только покинули  последнее место, но и сумели существенно подняться вверх. Казалось, что все беды команды, которые были на старте сезона, остались в прошлом, и теперь можно подумать о более высоких задачах. 

Однако в следующих пяти турах «Олимпик» потерпел пять поражений. Понятно, что с «Динамо», «Шахтером» и «Зарей» (в гостях) дончанам сложно было рассчитывать на успех. А вот в матчах с «Мариуполем» и «Львовом» они наверняка надеялись взять очки, тем более, что играли на своем поле. Не получилось. И теперь команда снова оказалась в числе аутсайдеров, потеряв даже теоретические шансы на то, чтобы вернуться в число ведущих клубов страны. Вот уже и «Ворскла», можно сказать, дышит в затылок, так что если падение и дальше будет продолжаться, то там недалеко и до «Карпат» опуститься. 

Совсем другое положение сейчас у «Десны». Подопечные Александра Рябоконя в минувшем туре сумели крупно обыграть «Мариуполь» со счетом 4:0 и закрепились на четвертой позиции. Сейчас черниговские футболисты совсем немного, на расстоянии всего лишь одной победы, находятся от виртуального призового места. Поэтому можно не сомневаться, что в оставшихся матчах как первого этапа, так и в играх с пятью другими ведущими командами украинской Премьер-Лиги, они, конечно же, приложат все свои силы, чтобы сделать это реальностью. Или, хотя бы, завоевать путевку в Лигу Европы.   

Одним словом, фаворитом предстоящего поединка на столичном стадионе «Динамо» будет именно «Десна». Кстати и в первом круге в Чернигове она выиграла у «Олимпика» 1:0 благодаря голу Артема Фаворова на последней минуте основного времени.  

Матч «Олимпик» - «Десна» доверено обслуживать арбитру Виктору Копиевскому из Кропивницкого. В нынешнем сезоне он уже трижды пересекался с черниговской командой, причем каждый раз у нее был разный результат. В 7-м туре «Десна» на выезде победила «Динамо» 2:1, в 14-м туре дома сыграла вничью 1:1 с «Днепром-1», а в 18-м туре опять дома проиграла киевлянам 0:1. Матч с участием «Олимпика» Копиевский в последний раз судил в декабре 2018 года, когда дончане в Харькове неожиданно сыграли вничью с «Шахтером» 2:2.   

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ     

Ориентировочные составы: 

«Олимпик»: Крынский, Лебеденко, Гришко, Зотько, Ксёнз, Вербный, Кравчук, Политыло, Тейшейра, Шахаб, Дегтярёв
 
«Десна»: Паст, Тамм, Гитченко, Мостовой, Д.Фаворов, Домбровский, Арвеладзе,  Картушов, Тотовицкий, Гуцуляк, Филиппов

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 4 марта, среда

«Олимпик» — «Десна»
Киев. Стадион «Динамо». 17.00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
ОЛИМПИК - ДЕСНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Сергей Соляник
      Сергей Соляник, 03.03.2020 18:31
    0
    Тяжело будет Десне. После разгромных побед в следующем туре они почти всегда играют или вничью или проигрывают
    Ссылка
    Сергей Соляник
      Сергей Соляник, 03.03.2020 18:31
    0
    Тяжело будет Десне. После разгромных побед в следующем туре они почти всегда играют или вничью или проигрывают
    Ссылка
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