Те, кто внимательно следит за украинской Премьер-Лигой, наверняка помнят, что после 15-го тура «Олимпик» занимал шестое место в турнирной таблице. Тогда многие специалисты и болельщики рассматривали донецкую команду, как одного из претендентов на место в первой шестерке по итогам двухкругового турнира. И, действительно, предпосылки для этого были весомые.

С приходом на пост главного тренера Висенте Гомеса, «олимпийцы» явно преобразились. Они выдали отличную серию из четырех побед при одной ничьей и не только покинули последнее место, но и сумели существенно подняться вверх. Казалось, что все беды команды, которые были на старте сезона, остались в прошлом, и теперь можно подумать о более высоких задачах.

Однако в следующих пяти турах «Олимпик» потерпел пять поражений. Понятно, что с «Динамо», «Шахтером» и «Зарей» (в гостях) дончанам сложно было рассчитывать на успех. А вот в матчах с «Мариуполем» и «Львовом» они наверняка надеялись взять очки, тем более, что играли на своем поле. Не получилось. И теперь команда снова оказалась в числе аутсайдеров, потеряв даже теоретические шансы на то, чтобы вернуться в число ведущих клубов страны. Вот уже и «Ворскла», можно сказать, дышит в затылок, так что если падение и дальше будет продолжаться, то там недалеко и до «Карпат» опуститься.

Совсем другое положение сейчас у «Десны». Подопечные Александра Рябоконя в минувшем туре сумели крупно обыграть «Мариуполь» со счетом 4:0 и закрепились на четвертой позиции. Сейчас черниговские футболисты совсем немного, на расстоянии всего лишь одной победы, находятся от виртуального призового места. Поэтому можно не сомневаться, что в оставшихся матчах как первого этапа, так и в играх с пятью другими ведущими командами украинской Премьер-Лиги, они, конечно же, приложат все свои силы, чтобы сделать это реальностью. Или, хотя бы, завоевать путевку в Лигу Европы.

Одним словом, фаворитом предстоящего поединка на столичном стадионе «Динамо» будет именно «Десна». Кстати и в первом круге в Чернигове она выиграла у «Олимпика» 1:0 благодаря голу Артема Фаворова на последней минуте основного времени.

Матч «Олимпик» - «Десна» доверено обслуживать арбитру Виктору Копиевскому из Кропивницкого. В нынешнем сезоне он уже трижды пересекался с черниговской командой, причем каждый раз у нее был разный результат. В 7-м туре «Десна» на выезде победила «Динамо» 2:1, в 14-м туре дома сыграла вничью 1:1 с «Днепром-1», а в 18-м туре опять дома проиграла киевлянам 0:1. Матч с участием «Олимпика» Копиевский в последний раз судил в декабре 2018 года, когда дончане в Харькове неожиданно сыграли вничью с «Шахтером» 2:2.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Ориентировочные составы:

«Олимпик»: Крынский, Лебеденко, Гришко, Зотько, Ксёнз, Вербный, Кравчук, Политыло, Тейшейра, Шахаб, Дегтярёв



«Десна»: Паст, Тамм, Гитченко, Мостовой, Д.Фаворов, Домбровский, Арвеладзе, Картушов, Тотовицкий, Гуцуляк, Филиппов

4 марта, среда