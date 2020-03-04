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04.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Александр РЯБОКОНЬ: «Проявили характер и нам удалось взять важные три очка»

Главный тренер «Десны» прокомментировал победу своей команды в матче с «Олимпиком»

  • 04.03.2020 23:18
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Александр РЯБОКОНЬ: «Проявили характер и нам удалось взять важные три очка»
© ФК Олимпик. Александр Рябоконь

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал победу своей команды в матче с «Олимпиком» (2:1):

«Олимпик» – хорошо организованный соперник, поэтому игра и выдалась такой сложной. Но мы простой игры и не ожидали, знали, что они хорошо прессингуют. Поэтому где-то нам не удалось показать свой привычный футбол. Наша команда проявила характер и нам удалось взять важные три очка.

С голом – да, наверное, повезло. Но кроме гола, мне кажется, мы были поострее, моментов у нас было побольше. Вспомнить хотя бы, как мяч попадал в каркас ворот. Поэтому, наверное, все закономерно, выиграл тот, кому важнее была эта победа».

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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