Старридж отстранен от футбола до середины июня 2020 года

30-летний английский форвард наказан за незаконное использование информации с целью ставок

  • 03.03.2020 07:54
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Старридж отстранен от футбола до середины июня 2020 года
© Nike

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Челси» и национальной сборной Англии Даниэль Старридж получил дисквалификацию и крупный денежный штраф.

30-летний футболист наказан Футбольной ассоциацией Англии за незаконное использование информации с целью ставок. Старридж должен будет выплатить 150 тысяч фунтов и не сможет играть в футбол до 17 июня 2020 года.

В июле 2019 года Старридж, будучи игроком «Ливерпуля», получил двухнедельную дисквалификацию и штраф в размере 75 тысяч фунтов за передачу своему брату «инсайдерской информации» о возможном переходе в «Севилью». 

Футбольная ассоциация Англии (FA) сочла наказание слишком мягким и подала апелляцию. По итогам заседания независимой комиссии было установлено, что Старридж еще как минимум дважды нарушал правила FA.

Напомним, 2 марта Старридж разорвал контракт с «Трабзонспором», за который выступал с лета 2019 года. Даниэль провел за турецкую команду 16 матчей, в которых забил 7 голов.

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Источник — Sport.ua

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