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04 декабря 2024, 17:46 |
1029
2

Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?

Звездный португалец занял первую строчку рейтинга

04 декабря 2024, 17:46 |
1029
2
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
GiveMeSport

Популярное интернет-издание GiveMeSport обнародовало рейтинг из 10 величайших эгоистов в истории футбола.

Тройку топа открыл вингер Нани, ставший известным своей игрой за национальную сборную Португалии и английский «Манчестер Юнайтед». На клубном уровне он отметился 128 забитыми мячами и 145 голевыми передачами в 616 матчах.

На втором месте расположился бразилец Неймар – игрок, который влюблял болельщиков в футбол своими финтами, но в тот же момент действовал на поле очень эгоистично. Возможно, именно это помешало бразильцу выиграть «Золотой мяч». Сейчас он выступает за саудовский «Аль-Хиляль», но почти не играет из-за травм.

Самым большим эгоистом в истории футбола признали португальца Криштиану Роналду. Вряд ли кто-то будет спорить о любви и вере в самого себя со стороны звездного футболиста, ведь именно эти его качества частично помогли ему стать тем, кем он является – 5-кратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории футбола.

Топ-10 самых больших эгоистов в футболе по версии GiveMeSport:

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Дмитро Вербинський Источник: GiveMeSport
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Комментарии 2
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Cruyff
Якщо б заголовок був про топ симулянтів, лідери рейтингу залишилися б ті ж самі. 
Безкоштовна ідея для чергового пустого посту редакції. 
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Wlad West
А где придурок вини?
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