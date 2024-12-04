Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?

Популярное интернет-издание GiveMeSport обнародовало рейтинг из 10 величайших эгоистов в истории футбола.

Тройку топа открыл вингер Нани, ставший известным своей игрой за национальную сборную Португалии и английский «Манчестер Юнайтед». На клубном уровне он отметился 128 забитыми мячами и 145 голевыми передачами в 616 матчах.

На втором месте расположился бразилец Неймар – игрок, который влюблял болельщиков в футбол своими финтами, но в тот же момент действовал на поле очень эгоистично. Возможно, именно это помешало бразильцу выиграть «Золотой мяч». Сейчас он выступает за саудовский «Аль-Хиляль», но почти не играет из-за травм.

Самым большим эгоистом в истории футбола признали португальца Криштиану Роналду. Вряд ли кто-то будет спорить о любви и вере в самого себя со стороны звездного футболиста, ведь именно эти его качества частично помогли ему стать тем, кем он является – 5-кратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории футбола.

Топ-10 самых больших эгоистов в футболе по версии GiveMeSport: