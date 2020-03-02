Монтеррей. Козлова проиграла Петерсон

Украинка не сумела преодолеть барьер первого круга

  • 02.03.2020 22:40
  • 356 просмотров
  • 4 комментария
Монтеррей. Козлова проиграла Петерсон
© Hungarian Tennis. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№96 WTA) проиграла стартовый матч на турнире международной серии в мексиканском Монтеррее.

В поединке первого круга украинка уступила шведской спортсменке Ребекке Петерсон (№45 WTA).

Монтеррей. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:3, 6:7(1), 4:6

В следующем раунде Петерсон сразится против Катерины Бондаренко или Сары Соррибес-Тормо.

Ранее Марта Костюк уступила на старте турнира в Лионе.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 02.03.2020 23:00
    +2
    Sashamar, 02.03.2020 22:48
    Наші дівчата - всі - категорично не вміють грати тай-брейки. Тільки-но Калініна точнісінько так програла Віхлянцевій. Виграний перший сет, тай-брейк з поразкою у другому, після чого у третьому нема чого робити. І це стосується не тільки другого ешелону, на який марно сподіватися. Скільки разів так програвали Даяна з Еліною?
    Ну і Даяни ще не погано з Тай брейками. В неї проблема - програла перший сет- лапті!)
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 02.03.2020 22:52
    -1
    В поточному році українки суцільне дно.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 02.03.2020 22:48
    +3
    Наші дівчата - всі - категорично не вміють грати тай-брейки. Тільки-но Калініна точнісінько так програла Віхлянцевій. Виграний перший сет, тай-брейк з поразкою у другому, після чого у третьому нема чого робити. І це стосується не тільки другого ешелону, на який марно сподіватися. Скільки разів так програвали Даяна з Еліною?
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 02.03.2020 22:48
    +2
    Ще й Калініна програла росіянці. Хоча б хтось подарує позитивні емоції?!
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 02.03.2020 22:48
    +3
    Наші дівчата - всі - категорично не вміють грати тай-брейки. Тільки-но Калініна точнісінько так програла Віхлянцевій. Виграний перший сет, тай-брейк з поразкою у другому, після чого у третьому нема чого робити. І це стосується не тільки другого ешелону, на який марно сподіватися. Скільки разів так програвали Даяна з Еліною?
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 02.03.2020 23:00
    +2
    Sashamar, 02.03.2020 22:48
    Наші дівчата - всі - категорично не вміють грати тай-брейки. Тільки-но Калініна точнісінько так програла Віхлянцевій. Виграний перший сет, тай-брейк з поразкою у другому, після чого у третьому нема чого робити. І це стосується не тільки другого ешелону, на який марно сподіватися. Скільки разів так програвали Даяна з Еліною?
    Ну і Даяни ще не погано з Тай брейками. В неї проблема - програла перший сет- лапті!)
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 02.03.2020 22:48
    +2
    Ще й Калініна програла росіянці. Хоча б хтось подарує позитивні емоції?!
    Ссылка
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