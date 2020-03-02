Монтеррей. Козлова проиграла Петерсон

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№96 WTA) проиграла стартовый матч на турнире международной серии в мексиканском Монтеррее.
В поединке первого круга украинка уступила шведской спортсменке Ребекке Петерсон (№45 WTA).
Монтеррей. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:3, 6:7(1), 4:6
В следующем раунде Петерсон сразится против Катерины Бондаренко или Сары Соррибес-Тормо.
Ранее Марта Костюк уступила на старте турнира в Лионе.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.