ВИДЕО. Марта Костюк уступила на старте турнира в Лионе

Украинка проиграла в двух сетах

  • 02.03.2020 13:57
  • 261 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Марта Костюк уступила на старте турнира в Лионе
© Open 6ème Sens

На хардовом туринре WTA во французском Лионе украинская теннисистка Марта Костюк выбыла в первом круге, проиграв бельгийке Исалин Бонавентюр.

Соперница Костюк выиграла в двух сетах - 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 20 минут.

Марта в рейтинге WTA занимает 141-е место.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    kollekciy
    online
      kollekciy, 02.03.2020 14:11
    0
    Гра була рівна. Марта боролася, просто не вистачило визіння в вирішальних моментах геймів. Головне продовжувати регулярно грати далі тірніри (обмеження скоро буде знято), а там буде видно.
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    axylinam
    online
      axylinam, 02.03.2020 14:03
    0
    Очень не стабильная игра у Марты,пока ещё очень сырая теннисистка,плюс психика неустойчивая
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    kollekciy
    online
      kollekciy, 02.03.2020 14:11
    0
    Гра була рівна. Марта боролася, просто не вистачило визіння в вирішальних моментах геймів. Головне продовжувати регулярно грати далі тірніри (обмеження скоро буде знято), а там буде видно.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 02.03.2020 14:03
    0
    Очень не стабильная игра у Марты,пока ещё очень сырая теннисистка,плюс психика неустойчивая
    Ссылка
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