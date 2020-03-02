ВИДЕО. Марта Костюк уступила на старте турнира в Лионе

На хардовом туринре WTA во французском Лионе украинская теннисистка Марта Костюк выбыла в первом круге, проиграв бельгийке Исалин Бонавентюр.
Соперница Костюк выиграла в двух сетах - 6:4, 6:4.
Матч продолжался 1 час 20 минут.
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Источник — Sport.ua
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