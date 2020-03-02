WTA. Свитолина и Ястремская сохранили позиции, Завацкая рядом с топ-100

Три украинки - в топ-100, еще одна рядом

  • 02.03.2020 10:13
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WTA. Свитолина и Ястремская сохранили позиции, Завацкая рядом с топ-100
© facebook.com/UkrainianTennisFederation

Очередное обновление женского теннисного рейтинга WTA не принесло изменений среди украинских лидеров. Элина Свитолина сохранила 7-ю позицию, а Даяна Ястремская - 25-ю.

В топ-10 рейтинга больших изменений не произошло, и только Белинда Бенчич поднялась на 8-е место, обойдя Серену Уильямс. Лидером остается Эшли Барти.

Среди украинок отметим Катарину Завацкую, которая приближается к топ-100 - спортсменка сейчас 105-я. Наибольший прогресс среди украинок показала Катерина Бондаренко, отыгравшая 90 позиций. Теперь она 404-я в рейтинге.

С полным рейтингом украинок можно ознакомиться по ссылке.

 

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Источник — WTA

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