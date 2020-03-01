Астон Вилла
1:2
Ман Сити
01.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити обыграл Астон Виллу в финале Кубка лиги

Команда Пепа Гвардиолы завоевала трофей в третий раз подряд

  • 01.03.2020 20:24
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  • 1 комментарий
Манчестер Сити обыграл Астон Виллу в финале Кубка лиги
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Кубок Английской лиги. Финал.

«Астон Вилла» – «Манчестер Сити» – 1:2

 Мбвана Самата (41) - Серхио Агуэро (20), Родриго Эрнандес (30).

 Ахмед Эль-Мухамади (68), Марвелоуз Накамба (72), Тайрон Мингс (90+3) - Рахим Стерлинг (57), Родриго Эрнандес (60).

«Астон Вилла»: Эрьян Нюланд - Мэтт Таргетт, Тайрон Мингс, Бьорн Энгельс, Фредерик Гильберт, Ахмед Эль-Мухамади (Махмуд Хассан, 70) - Джек Грилиш, Дуглас Луис, Марвелоуз Накамба, Анвар Эль-Гази (Конор Хурихейн, 70) - Мбвана Самата (Кинан Дэвис, 80).

«Манчестер Сити»: Клаудио Браво - Джон Стоунс, Кайл Уокер, Александр Зинченко - Давид Сильва (Бернарду Силва, 77), Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган (Кевин Де Брёйне, 58), Филип Фоден, Фернандиньо - Серхио Агуэро (Габриэл Жезус, 84), Рахим Стерлинг.

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).

Арбитр: Ли Мэйсон (Бостон, Англия).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 01.03.2020 20:34
    +1
    хоть зину выпустили побегать и то +
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.03.2020 20:34
    +1
    хоть зину выпустили побегать и то +
    Ссылка
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