В воскресенье, 1 марта, на лондонском стадионе «Уэмбли» состоится финальный матч Кубка Английской лиги, в котором сыграют «Астон Вилла» и «Манчестер Сити».

В турнирной таблице английской Премьер-лиги команды находятся на разных полюсах. «Манчестер Сити» занимает второе место с 57 очками в активе, опережая «Лестер», который идет третьим, на семь баллов. Достать «Ливерпуль» уже практически невозможно, так что команда Пепа Гвардиолы может рассчитывать максимум на серебряные медали.

«Астон Вилла» борется за выживание. После 27 туров «львы», набрав 25 очков, расположились на 17-й строчке таблицы, в одном пункте над зоной вылета. За оставшиеся 11 туров подопечным Дина Смита нужно наверстать упущенное, расслабиться возможности нет.

Что касается Кубка английской лиги, то обе команды прошли длинный турнирный путь. За выход в финал «Астон Вилла» переиграла «Лестер», а «Манчестер Сити» справился с «Манчестер Юнайтед». Теперь впереди финал, и, несмотря на то, что победа в этом турнире намного менее престижна, чем в АПЛ, вряд ли кто-то готов уступить трофей соперникам.

Для «Манчестер Сити» в этом сезоне в приоритете Лига чемпионов. Связано это с тем, что недавно клуб на два года лишился права выступать в еврокубках. Кроме того, у «горожан» могут забрать чемпионство в сезоне-2013/14 и опустить в третий по силе дивизион Англии. Поэтому команда Пепа Гвардиолы всеми силами будет пытаться пройти максимально далеко в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала «горожане» на выезде обыграли мадридский «Реал» (2:1), так что как минимум на четвертьфинал шансы неплохие.

За «Манчестер Сити» выступает украинец Александр Зинченко, но последние три матча он не попадал в заявку своей команды. Первый из них был по причине дисквалификации. Доверит ли ему Пеп место в составе в предстоящем поединке – узнаем в первый день весны.

Ориентировочные составы:

«Астон Вилла»: Ниланд – Хаус, Мингс, Энгелс, Таргет, Накамба, Ауригэйн, Гильбер, Грилиш, Саматта, Эль-Гази.

«Манчестер Сити»: Браво – Менди, Гарсия, Фернандиньо, Уокер, Сильва, Родриго, Де Брюйне, Стерлинг, Агуэро, Силва.

1 марта, воскресенье