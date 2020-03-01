Кубок Английской лиги. Финал.

«Астон Вилла» – «Манчестер Сити» – 1:2



Мбвана Самата (41) - Серхио Агуэро (20), Родриго Эрнандес (30).



Ахмед Эль-Мухамади (68), Марвелоуз Накамба (72), Тайрон Мингс (90+3) - Рахим Стерлинг (57), Родриго Эрнандес (60).

«Астон Вилла»: Эрьян Нюланд - Мэтт Таргетт, Тайрон Мингс, Бьорн Энгельс, Фредерик Гильберт, Ахмед Эль-Мухамади (Махмуд Хассан, 70) - Джек Грилиш, Дуглас Луис, Марвелоуз Накамба, Анвар Эль-Гази (Конор Хурихейн, 70) - Мбвана Самата (Кинан Дэвис, 80).

Запасные: Пепе Рейна, Нил Тейлор, Эзри Конса, Махмуд Хассан, Конор Хурихейн, Хенри Лэнсбери, Кинан Дэвис.

«Манчестер Сити»: Клаудио Браво - Джон Стоунс, Кайл Уокер, Александр Зинченко - Давид Сильва (Бернарду Силва, 77), Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган (Кевин Де Брёйне, 58), Филип Фоден, Фернандиньо - Серхио Агуэро (Габриэл Жезус, 84), Рахим Стерлинг.

Запасные: Эдерсон, Бенжамен Менди, Николас Отаменди, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Рияд Марез, Габриэл Жезус.

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).

Арбитр: Ли Мэйсон (Бостон, Англия).



90+6 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+5 мин. Угловой Астон Виллы слева, в штрафную пришел Нюланд - но мяч был выбит подальше от ворот Браво.



90+3 мин. Мингс на центральной линии оттолкнул от мяча соперника.



90+1 мин. Рефери компенсировал пять минут.



90 мин. И момент у других ворот! Контратака Сити завершилась ударом Силвы в касание в ближний угол - Нюланд ногой отбил мяч!



88 мин. Моментище! Угловой Астон Виллы слева, Энгельс пробил головой - Браво отбивает мяч в ШТАНГУ, а затем накрывает его!



86 мин. Жезус оказался в офсайде.



85 мин. Стерлинг пробил с ходу из-за пределов штрафной - выше ворот.



84 мин. Угловой горожан справа - без удара.



84 мин. Вместо захромавшего Агуэро на поле вышел Жезус.



81 мин. Уххххх! Бернарду Силва подал слева, Агуэро положил корпус и пробил с лёта - в сетку с внешней стороны!



80 мин. Вместо Саматы выходит Дэвис.



79 мин. Еще один корнер слева, и снова игроки Манчестер Сити предпочли розыгрыш.



78 мин. Горожане разыграли угловой слева.



78 мин. Владение мячом на данный момент - 28:72% в пользу Сити. Горожане и фолят чаще - 4:11.



77 мин. Вместо Давида Сильвы игру продолжит Бернарду Силва.



75 мин. После паса слева Де Брёйне пробил в касание - мимо ближнего угла.



74 мин. Момент! Де Брёйне подал угловой слева, Родриго головой пробил в ближний угол - кипер тянет! Второй угловой, уже справа - защитник выбил мяч головой.



72 мин. Агрессивно пошел Накамба на Агуэро и скосил аргентинца в середине поля.



70 мин. Хассан и Хурихейн меняют Эль-Мухамади и Эль-Гази.



68 мин. Эль-Мухамади в центральном круге сзади врезал по ногам Давиду Сильве.



67 мин. После навеса слева Фоден бил головой - мимо ближней девятки.



65 мин. Навес Астон Виллы со штрафного справа - за ворота.



62 мин. Де Брёйне опасно прострелил справа - защитник в подкате выбил мяч.



60 мин. Де Брёйне упал и потерял мяч у чужой штрафной, и Родриго вынужден был срывать контратаку соперников.



58 мин. Гюндогана сменил Де Брёйне.



57 мин. Стерлинг на фланге свалил Гильберта.



56 мин. Накаляются страсти. Футболисты немного потолкались на фланге.



53 мин. Эххххх! Навес горожан со штрафного справа - Мингс выбил мяч головой, но точно на ногу Фодену. Тот сильно пробил под дальнюю штангу - чуть неточно!



52 мин. Таргетт сбил Агуэро на подступах к штрафной.



50 мин. Зинченко навесил слева - за ворота.



48 мин. Фоден пробил с ходу - в соперника.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Рефери компенсировал одну минуту.



44 мин. Команды ждут свистка на перерыв. Не торопятся футболисты вводить мяч в игру, тянут время.



41 мин. ГОООООООЛ! Навес Эль-Гази слева, и Самата, опередив опекуна, в красивом прыжке головой пробил в ближний угол!



38 мин. Стерлинг в борьбе с защитником упал в чужой штрафной, но рефери просит продолжать игру.



36 мин. Два кряду угловых горожан - без ударов.



35 мин. Какой шанс! Стерлинг бил наверняка метров с десяти, Гвардиола у скамейки уже победно вскинул руки - но мяч угодил в защитника!



33 мин. И снова игра успокоилась. Сити уже ничего не нужно, а Астон Вилла просто не может завладеть мячом.



30 мин. ГОООООООЛ! Всё просто: Гюндоган подал угловой справа, Родриго выпрыгнул выше всех и головой пробил в дальний угол!



29 мин. Агуэро мощно пробил от линии штрафной - защитник бросился под мяч!



26 мин. Уххххх! Фоден принял мяч в штрафной, уложил защитника и пробил в дальний угол - мяч пролетел рядом со штангой!



24 мин. Эль-Гази пробил из-за пределов штрафной - Браво накрыл мяч.



23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 33:67% в пользу горожан. Они и фолят чаще - 1:3.



22 мин. Грилиш подавал со штрафного справа - мяч выбит.



20 мин. ГОООООООЛ! Навес Родриго слева, Фоден головой сбросил мяч назад. А набежавший Агуэро с отскоком от газона пробил мимо вратаря!



18 мин. Зинченко навесил в штрафную - вратарь поймал мяч.



16 мин. Успокоилась игра. Горожане с мячом, но в последние минуты без ударов по воротам.



13 мин. Сити захватил инициативу, Астон Вилла отошла в оборону.



10 мин. Опасно! После навеса справа Стоунс пробил головой - чуть выше перекладины!



9 мин. Горожане разыграли угловой слева. Затем Гюндоган подавал корнер справа - слишком сильно.



8 мин. Зинченко пробил с ходу - рикошет и угловой.



6 мин. Навес с левого фланга атаки Астон Виллы - Зинченко выбил мяч головой.



5 мин. Гюндоган подал угловой слева - мяч выбит.



3 мин. Момент! После навеса справа Эль-Гази прицельно бил головой - мяч упал на сетку ворот!



3 мин. Таргетт подал угловой справа - вратарь выбил мяч кулаком.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Астон Вилла - в бордово-голубых футболках и белых трусах, гости - в черном.



Трофей уже на стадионе:





Раздевалка Астон Виллы:



В воскресенье, 1-го марта, состоится финальная встреча английского Кубка лиги, в которой за трофей поспорят «Астон Вилла» и «Манестер Сити». Поединок пройдет в Лондоне на поле стадиона «Уэмбли», начало в 18:30 по киевскому времени.



«Горожане» являются действующим обладателем трофея и имеют шанс выиграть Кубок лиги второй раз подряд. Всего же в клубной истории «Манчестер Сити» есть 6 побед в этом турнире. «Астон Вилла» отстает ненамного: «львы» побеждали в Кубке лиги 5 раз. Но последний раз это случилось еще в сезоне-1995/96. И после той победы официальных трофеев в музее «Астон Виллы» не прибавилось. Так что наверняка команда Дина Смита попытается дать бой подопечным Пепа Гвардиолы!



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Астон Вилла» – «Манчестер Сити».



АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА