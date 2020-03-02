Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:2. Видео голов и обзор матча

На лондонском «Уэмбли» состоялся юбилейный, 60-й финал Кубка английской лиги. «Манчестер Сити» с украинцем Александром Зинченком в составе победил «Астон Виллу» (2:1) и третий раз подряд выиграл турнир.
Лучшие моменты матча Астон Вилла - Ман Сити
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Мбвана Самата (Астон Вилла).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Ман Сити).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Кун Агуэро (Ман Сити).
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Источник — Sport.ua
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