В воскресенье, 1-го марта состоится поединок 26-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» примет «Барселону».
Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Реал» — «Барселона». Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании.
В прямом эфире поединок «Реал» — «Барселона» покажет телеканал «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Барселона».
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Источник — Sport.ua
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