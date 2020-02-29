Акапулько. Бондаренко сыграет в финале парного разряда

33-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в финал парного разряда на турнире Серии WTA International в мексиканском Акапулько.

В полуфинальном матче украинка в паре с Шэрон Фичмен из Канады Бондаренко обыграла третьих сеяных, Эллен Перес и Сторм Сандерс из Австралии. Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:4.

В финале Бондаренко и Фичмен сыграют с вторыми сеяными Дезире Кравчик (США) / Джулиана Олмос (Мексика).

Ранее Катерина Бондаренко не смогла выйти в 1/4 финала одиночного турнира.