Акапулько. Катерина Бондаренко не смогла выйти в 1/4 финала турнира

33-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№494 WTA) не сумела выйти в 1/4 финала турнира в мексиканском городе Акапулько.
Украинская теннисистка в двух сетах уступила 27-летней британской спортсменке Хизер Уотсон (№69 WTA) — 7:6 (7:2), 6:2.
Поединок длился 1 час 47 минут.
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Источник — Sport.ua
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